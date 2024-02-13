«Россия будет защищать свои интересы»: Кремль предупредил ЕС о последствиях изъятия прибыли от замороженных активов РФ

Россия будет защищать свои интересы и преследовать в правовом поле всех, кто посягает на её собственность, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал решение Евросоюза откладывать прибыль от замороженных активов Москвы для возможного финансирования Украины. На фоне возникших в последнее время трудностей с поддержкой Киева из-за бюджетных проблем в ЕС стали всё чаще обсуждать возможность использования заблокированных резервов РФ. По мнению экспертов, подобные инициативы рискуют подорвать доверие международных инвесторов и ударить по статусу евро как мировой резервной валюты. Кроме того, Россия может ответить зеркально и использовать замороженные в РФ деньги иностранцев для восстановления новых регионов, не исключают аналитики.

Попытки Запада использовать заблокированные активы России станут серьёзным потрясением для устоев мировой экономики. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, посягательство на российскую собственность отразится не только на глобальном экономическом развитии, но и на инвестиционном климате и международном праве. Москва, в свою очередь, не оставит в покое авторов подобных инициатив, добавил представитель Кремля.

«Наша позиция предельно проста и понятна... Это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям... и к их имплементации. Россия будет защищать свои интересы», — подчеркнул Песков.

Накануне власти Европейского союза официально разрешили использовать доходы от замороженных валютных резервов России для возможного финансирования Украины в будущем. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Согласно документу, европейские центральные депозитарии, которые владеют активами Центробанка РФ на сумму более €1 млн, должны будут вести учёт полученной прибыли от этих денег и хранить её отдельно. Собранные средства в дальнейшем могут быть направлены в бюджет Евросоюза на поддержку Киева.

В чужих руках

Напомним, с 22 февраля 2022 года страны G7 вместе с ЕC и другими союзниками начали вводить беспрецедентные по своему масштабу экономические санкции против России и за это время одобрили уже почти 16,6 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора и валютных резервов Центрального банка РФ.

ЦБ сумел частично подготовиться к такому сценарию и за предыдущие несколько лет вывел значительный объём денег из западных активов, в основном американских. Тем не менее недружественным странам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать около половины российских золотовалютных запасов более чем на $300 млрд.

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Поясним, что Россия распределяет резервы по нескольким валютам и странам для минимизации рисков при различных внешних шоках. Например, финансовые кризисы обычно сопровождаются падением цен на экспортные товары и оттоком капитала из страны. На этот случай, по мнению экспертов ЦБ, Москве выгодно держать часть денег в тех государствах, с которыми она ведёт активную торговлю и в чьих валютах номинированы долги компаний, банков и правительства РФ.

Между тем для противостояния политическим кризисам, как было в 2022-м, стране нужны резервы, на которые не могут повлиять санкции западных государств. По этой причине за последние годы ЦБ значительно увеличил долю золота и юаней в резервах, о чём ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Банк России... проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют... После заморозки западными странами резервов в своих валютах Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях», — пояснила Набиуллина.

При этом хранение всех резервов внутри России полностью лишает государство защиты от внешних кризисов, считают в ЦБ. Как утверждают эксперты регулятора, именно так страна жила в 1992—1999 годах, и «это был практически непрекращающийся финансовый кризис».

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Хотя часть российских резервов в конечном счёте оказалась заморожена, западные страны долгое время не могли определить, где именно находятся эти деньги. Только в конце декабря 2023 года стало известно, что часть активов Москвы почти на €210 млрд заблокирована в ЕС (из них €191 млрд контролирует финансовая группа Euroclear в Бельгии, а €19 млрд — Франция), €7,8 млрд — в Швейцарии, €4,6 млрд — в США, а ещё около €38 млрд — в других странах G7 и Австралии, сообщила газета Financial Times.

При этом, по данным издания, на фоне возникших у Запада проблем с выделением новых пакетов помощи Украине США и ЕС с конца прошлого года начали разрабатывать правовой механизм для передачи российских резервов Киеву. Решение Евросоюза изымать прибыль от замороженных средств стало пробным шагом в этом направлении, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Спонсировать Украину только за счёт своих бюджетов становится всё сложнее, поэтому европейские власти ищут новые источники финансирования. Конфискация доходов от заблокированных денег России не должна иметь серьёзных правовых последствий, поэтому в ЕС решили пойти на эту промежуточную меру. Потом Евросоюз в теории может перечислить Киеву все российские активы, чтобы не нагружать свою бюджетную систему», — предположил Абрамов.

Вместе с тем подобное решение может обернуться серьёзными последствиями для Европы, считает экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода. По его словам, в случае конфискации российских резервов другие страны могут задуматься о целесообразности хранения своих сбережений в ЕС и начать массово выводить средства из европейских активов.

«При таком развитии событий евро может попросту потерять статус мировой резервной валюты и серьёзно уступить позиции китайскому юаню. Кроме того, судебные тяжбы с Россией могут обойтись Евросоюзу очень дорого», — не исключил собеседник RT.

«Отношение будет как к ворам»

В связи с обсуждаемой на Западе возможной конфискацией замороженных денег Россия уже начала активно готовиться к судебным разбирательствам, чтобы этому помешать, пишет агентство Bloomberg. При этом наряду с правовыми решениями Москва разрабатывает и жёсткие ответные меры, о чём сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

«Жёсткий ответ будет дан... Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», — подчеркнула Захарова.

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Отметим, что в ответ на блокировку своих активов на $300 млрд в 2022 году Москва запретила иностранцам продавать российские ценные бумаги, а также выводить средства из финансовой системы страны. В результате на территории РФ оказались заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на сопоставимую сумму. По словам министра финансов России Антона Силуанова, в случае необходимости этим средствам можно будет найти применение.

«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены... Цифры немаленькие, доходы от использования этих средств существенные и также могут быть использованы, если будет принято решение недружественных наших партнёров», — сказал Силуанов в эфире канала «Россия 24».

По мнению Андрея Лободы, Россия может направить доходы, проценты и дивиденды от заблокированных в РФ западных активов на восстановление новых регионов. Помимо этого, у Москвы остаётся в запасе ряд других экономических мер, особенно в области энергетики, считает специалист.

«Россия вправе национализировать имущество компаний из ЕС на своей территории и счета западноевропейских юрлиц. Кроме того, мы можем полностью запретить экспорт энергоресурсов в Европу или установить минимальный уровень цен на 50% выше рыночных для всех покупателей нашего сырья. По сути, Москва ещё ничем не отвечала Брюсселю, потерявшему рассудок», — заключил Лобода.