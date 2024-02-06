«У нас нет экономического роста»: почему в немецком правительстве заявили о потере конкурентоспособности ФРГ

Ситуация в сфере розничной торговли в Германии стала самой тяжёлой за последние три года, считают немецкие предприниматели. Компании жалуются на слабый потребительский спрос, отсутствие квалифицированных кадров и перебои с поставками товаров. Пессимистичные настроения также преобладают в промышленности, строительстве, сфере услуг и сельском хозяйстве ФРГ. Эксперты связывают это с удорожанием энергии, повышением цен на многие товары и сокращением дотаций бизнесу от государства. В правительстве страны отмечают, что экономика перестала расти и потеряла конкурентоспособность. Текущая ситуация во многом вызвана последствиями антироссийских санкций, констатируют аналитики.

Положение дел в сфере розничной торговли в Германии ухудшилось максимально за последние три года. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 6 февраля, данные немецкого Института экономических исследований Ifo.

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По результатам опроса организации, в январе 2024 года 54,4% ретейлеров страдали от слабого потребительского спроса, 32,7% испытывали трудности с поиском квалифицированных кадров, а 20,5% столкнулись с перебоями в поставках товаров, прежде всего из Азии. Общую ситуацию в отрасли предприниматели оценили как самую тяжёлую с весны 2021 года (в тот момент страна переживала последствия пандемии коронавируса).

Похожие настроения сегодня преобладают и в оптовой торговле, а также в обрабатывающей промышленности, строительстве и сфере услуг в ФРГ, говорится в материалах Ifo. По словам специалистов, ожидания немецкого бизнеса на предстоящие месяцы остаются пессимистичными, а экономика страны «увязла в рецессии».

Согласно подсчётам Международного валютного фонда, в 2023 году объём валового внутреннего продукта Германии сократился на 0,3%. Хотя в 2024-м аналитики МВФ прогнозируют рост ВВП страны на 0,5%, эксперты Института немецкой экономики IW, напротив, предрекают ФРГ дополнительный спад показателя на 0,5—1%.

Как утверждают экономисты IW, решающую роль в нынешнем кризисе сыграло федеральное правительство Германии. Причём в самом кабинете министров ФРГ тоже начали признавать обострение экономических проблем, пишет Bloomberg.

«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаём», — цитирует агентство главу немецкого Минфина Кристиана Линднера.

Отметим, что ещё в 2022 году Германия выбыла из пятёрки крупнейших экономик мира и потеряла лидерство в Европе по паритету покупательной способности, уступив своё место России. Такую оценку летом 2023-го представил Всемирный банк.

Штаб-квартира Всемирного банка

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Одной из главных причин негативных тенденций в экономике Германии стали последствия антироссийских санкций, в частности прекращение закупок энергоресурсов у Москвы. Такую точку зрения в беседе с RT выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«В целом можно говорить, что в Германии началась экономическая деградация после того, как страна отказалась от российского сырья, прежде всего природного газа, и стала импортировать более дорогое топливо у США. Повышение цен на энергоносители привело к удорожанию целого ряда товаров и услуг как для бизнеса, так и для рядовых граждан. Отсюда и рост бедности, и увеличение затрат производителей, и массовые закрытия предприятий, и экономический спад», — объяснил Оленченко.

По его словам, на фоне резкого подъёма стоимости топлива многие промышленные компании начали переносить производство в другие страны с более дешёвой энергией, например в те же Соединённые Штаты. Это, как отмечает эксперт, стало дополнительным ударом для экономики ФРГ. Причём общую ситуацию в стране усугубили обострившиеся проблемы в сельском хозяйстве, добавил специалист.

«Для экономии бюджетных средств правительство ФРГ решило отменить субсидии на топливо для своих аграриев, что вызвало массовые забастовки фермеров по всей стране. Если сельхозпроизводителям придётся закупать горючее по рыночным ценам, то все издержки бизнес будет вынужден перекладывать на конечных потребителей. В результате продукция подорожает, а её конкурентоспособность снизится и часть компаний попросту обанкротится», — отметил Оленченко.

Протест фермеров в Гамбурге, конец января 2024 года

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2 февраля немецкие власти утвердили бюджет Германии на 2024 год в размере около €477 млрд. Для покрытия всех расходов правительству придётся взять в долг €39 млрд. При этом свыше €7 млрд руководство страны собирается направить на поддержку Украины.

«Берлин является одним из ключевых доноров помощи Киеву, однако на эти цели требуется всё больше средств, что тоже ограничивает возможности для экономики. Если нет денег, то о каком росте ВВП вообще может идти речь», — добавил Оленченко.

Высокие ставки

Отметим, что энергетические санкции в отношении России спровоцировали рост цен не только в Германии, но и в ряде других стран ЕС. На этом фоне для обуздания инфляции Европейский центробанк с середины 2022 года стал резко поднимать процентные ставки, хотя до этого на протяжении длительного периода удерживал их около нуля.

За счёт такого ужесточения денежно-кредитной политики заёмные деньги обычно становятся дороже для граждан и бизнеса. Как следствие, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на цены.

Хотя к настоящему моменту темпы роста цен в ФРГ и других государствах Европы замедлились, заметно подорожавшие кредиты всерьёз осложнили работу бизнеса и жизнь граждан. Об этом RT рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Высокие процентные ставки оказывают давление на предпринимателей и являются наиболее негативным сдерживающим фактором для экономического роста в целом. Дорогие займы ограничивают возможности финансирования расширения или модернизации бизнеса, а также снижают потребительский спрос населения», — отметил специалист.

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По данным МВФ, если в 2021 году экономика еврозоны выросла на 5,6%, то уже в 2022-м рост замедлился до 3,3%, а в 2023-м составил лишь 0,5%. Причём, помимо Германии, в прошлом году с рецессией столкнулись ещё девять государств ЕС, о чём свидетельствуют материалы Еврокомиссии. Речь идёт о Латвии (-0,2%), Литве, Чехии (по -0,4%), Австрии, Швеции (по -0,5%), Люксембурге (-0,6%), Венгрии (-0,7%), Ирландии (-0,9%) и Эстонии (-2,6%).

Для сравнения: российский ВВП в 2021 году тоже вырос на 5,6%, а в 2022-м на фоне внешних ограничений просел всего на 1,2%, хотя на Западе изначально прогнозировали обвал на 10—25%. Более того, уже по итогам 2023-го показатель сумел полностью отыграть санкционные потери и вырос более чем на 4%, о чём ранее заявлял президент страны Владимир Путин. По его словам, экономика не только продемонстрировала устойчивость и выдержала беспрецедентное давление, но и продолжает уверенно развиваться.