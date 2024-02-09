«Глупость и огромная ошибка»: Путин назвал самонадеянным решение США использовать доллар во внешнеполитической борьбе

Решение США использовать доллар для политического давления на Россию стало грубейшей стратегической ошибкой Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Как отметил глава государства, Москва быстро адаптировалась к валютным ограничениям Штатов и перевела основную часть внешнеторговых расчётов на рубли и юани. При этом действия Белого дома стали тревожным сигналом для всего остального мира, считает Путин. По его словам, многие страны сегодня сокращают долларовые резервы в попытке обезопасить собственные средства. Таким образом, США сами подорвали глобальное доверие к своей денежной единице и ударили по собственному могуществу, подчеркнул российский президент.

Стремление Соединённых Штатов сделать из своей нацвалюты политическое оружие сыграло против них самих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам российского лидера, даже на фоне рекордного высокого уровня госдолга и неограниченного печатания новых банкнот доллар был «основой основ» могущества США. Тем не менее попытки с помощью собственной нацвалюты оказывать давление на политических оппонентов и, в частности, Москву стали «грубейшей стратегической ошибкой» Вашингтона, считает Путин.

«Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка… Полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединённых Штатов», — сказал Путин.

Кроме того, как отметил президент, санкционная политика против России в конечном итоге не принесла США желаемого результата. Так, экономика РФ смогла устоять под натиском внешних ограничений. При этом доля доллара во внешнем товарообороте страны сократилась с 50 до 13%, тогда как использование рублей и юаней выросло почти до 70%.

«Не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчёты в долларах… Зачем Соединённые Штаты это сделали? Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что всё рухнет, а ничего не рухнуло», — подчеркнул Владимир Путин.

Путин — о переходе на расчёты в рублях и юанях во внешней торговле

Отметим, что всего в отношении России сейчас действует уже почти 19 тыс. различных санкций (свыше 16 тыс. из них были введены с февраля 2022-го, после начала СВО). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, свидетельствуют материалы специализированной базы данных Castellum.AI.

Западные рестрикции затронули энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. В частности, российские кредитные организации были отключены от международной платформы SWIFT, а также от платёжных систем Visa и Mastercard. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее, согласно подсчётам Минэкономразвития, реальное снижение составило лишь 1,2%. Причём уже в 2023-м ВВП страны сумел полностью отыграть санкционные потери и вырос сразу на 3,6%.

Более того, даже в условиях такого беспрецедентного давления Россия смогла опередить Германию в рейтинге крупнейших экономик мира и поднялась на пятое место после Китая, США, Индии и Японии. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

«Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов — санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время», — подчеркнул Владимир Путин.

С оглядкой на Россию

Между тем ограничение внешнеторговых расчётов России в долларах и частичная заморозка её золотовалютных резервов Западом стали тревожным сигналом для всего мира, считает глава государства. Так, уже сегодня многие страны, включая союзников самих США, начинают сокращать запасы в американской валюте и всё чаще отдают предпочтение более надёжным инструментам для сбережения денег.

«Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить… Смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие… уже рассчитываются за продажу нефти в юанях. Вы понимаете, что такое происходит, или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединённых Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете… У всех экспертов спросите, у любого умного и думающего человека в Штатах: что такое доллар для США? Сами его убиваете», — добавил Путин.

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Одним из признаков того, что глобальное доверие к доллару постепенно падает, стало рекордное снижение китайских инвестиций в американский госдолг. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

По последним данным Минфина Соединённых Штатов, если ещё в начале 2022 года Пекин хранил в государственных облигациях Вашингтона свыше $1,03 трлн, то уже осенью 2023-го показатель опускался до $770 млрд. Достигнутое значение стало самым низким почти за 15 лет.

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«Многие страны опасаются, что их активы тоже могут быть заморожены на Западе. Кроме того, свою роль в постепенном отказе от главенства доллара играет и политическое противостояние Китая с США. В целом мы видим, как увеличивается влияние других центров экономической силы, помимо Штатов. На этом фоне, хотя доля доллара в мировых резервах и глобальной торговле пока ещё остаётся высокой, она всё же начинает постепенно падать», — отметил Суверов.

По данным Международного валютного фонда, если ещё в начале 2000-х в долларах хранилось свыше 72% мировых резервов, то на сегодняшний день показатель уже опустился до 59%. При этом с учётом последних тенденций значение, вероятно, упадёт ниже 50% в ближайшие годы, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Скорее всего, со временем американскую валюту сможет потеснить китайская. Часто в истории главные расчётные валюты постепенно заменяются одна на другую. Так было, например, с фунтом стерлингов, так может случиться и с США в ближайшие десятилетия», — добавил собеседник RT.