Быстрее стран ЕС и G7: почему экономика России выросла сильнее ожиданий в 2023 году

По предварительной оценке Росстата и Минэкономразвития, в 2023 году российский ВВП вырос на 3,6% вместо ожидавшихся ранее 2,8% и превысил 171 трлн рублей. По словам президента Владимира Путина, страна не просто выдержала беспрецедентное внешнее давление, но и продолжила уверенно развиваться. Эксперты связывают это с эффективными антикризисными мерами властей, быстрой адаптацией бизнеса к новым условиям, а также провалом попыток Запада изолировать Москву от глобальной торговли. Более того, достигнутые темпы экономического роста в России оказались гораздо выше, чем в государствах G7 и ЕС. За счёт чего РФ удалось быстро оправиться от санкционных потерь — в материале RT.

По итогам 2023 года объём валового внутреннего продукта (ВВП) России увеличился на 3,6% по сравнению с 2022-м — до 171,04 трлн рублей. Такую предварительную оценку в среду, 7 февраля, представили в Минэкономразвития и Федеральной службе государственной статистики.

По данным ведомств, уверенный рост наблюдался в большинстве отраслей. Например, объём строительных работ с января по декабрь вырос на 7,9% год к году, обрабатывающая промышленность — на 7,5%, оптовая торговля — на 10,9%, а розничная — на 6,4%. При этом денежные доходы населения прибавили 4,6% в реальном выражении, то есть с учётом инфляции.

В целом достигнутые темпы экономического роста оказались заметно выше ожиданий властей. Так, в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития предполагалось, что ВВП вырастет лишь на 2,8%.

«Экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться. Нам предрекали... спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест... Ничего у них не получится», — заявил 2 февраля президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Всё для победы!».

Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, всего в отношении Москвы сейчас действует уже почти 18,8 тыс. различных ограничений (16,1 тыс. из них были введены с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

Рестрикции затронули энергетику, финансовый сектор, банковскую отрасль, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее, согласно последним подсчётам Росстата, реальное снижение составило лишь 1,2%. Таким образом, спад ВВП оказался менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015 (2%) и 2009 (7,8%) годах, свидетельствуют материалы Международного валютного фонда.

Более того, прежде специалисты МВФ, Всемирного банка, Еврокомиссии, ОЭСР и других организаций предполагали, что в 2023 году ВВП России продолжит сокращаться. Впрочем, на практике экономика страны не просто вернулась на траекторию роста, но и по ряду показателей превысила докризисные уровни. Об этом ранее в эксклюзивном интервью RT говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Экономика действительно оказалась существенно крепче и гибче, чем многим казалось ещё в 2022-м и даже в начале 2023-го. Предприниматели проделали огромную работу по перенастройке логистики, цепочек поставок, расчётов, выходу на новые рынки, переориентации экспорта и импорта, увеличению производства и поиску кадров. Ну и конечно, (решающую роль сыграли. — RT) люди, работники, потому что в конечном итоге они создают добавленную стоимость», — подчеркнул министр.

РИА Новости

© Александр Астафьев

По его словам, сегодня российская экономика «чувствует себя неплохо и проходит все вызовы достаточно уверенно». Отчасти этому способствовали антикризисные меры правительства и Центрального банка, считает директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Власти своими действиями не допустили финансового хаоса. Плюс большую лепту внёс военно-промышленный комплекс на фоне серьёзного увеличения оборонзаказов со стороны государства. В целом мы видим, что к санкциям адаптировались практически все отрасли. У кого-то это получилось лучше, у кого-то хуже, но так или иначе почти всем удалось подстроиться под новые реалии», — отметил собеседник RT.

Кроме того, как полагает эксперт, ускоренное восстановление ВВП в 2023 году обеспечил бюджетный импульс, поскольку руководство страны стало вкладывать больше денег в экономику. Похожую точку зрения выразил и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Страна начала активнее использовать внутренние ресурсы за счёт роста и стимулирования потребления, увеличения инвестиционной активности, особенно со стороны госкомпаний. При этом важно отметить, что Западу не удалось изолировать Россию от глобальной торговли, так как все потоки продаж экспортных товаров сохранились с точки зрения показателей выручки», — пояснил Абрамов в разговоре с RT.

Игра на опережение

Примечательно, что в 2023 году экономика РФ не только сумела полностью отыграть санкционные потери, но и показала более высокие темпы роста по сравнению с государствами G7 и Европы — инициаторами антироссийских санкций. Так, по данным МВФ, в США объём ВВП вырос только на 2,5%, в Японии — на 1,9%, в Канаде — на 1,1%, во Франции — на 0,8%, в Италии — на 0,7%, в Великобритании — на 0,5%, а в Германии показатель и вовсе сократился на 0,3%.

Причём, помимо ФРГ, экономический спад в прошлом году был зафиксирован ещё в девяти странах ЕС, свидетельствуют материалы Еврокомиссии. В частности, речь идёт о Латвии (-0,2%), Литве и Чехии (-0,4%), об Австрии и о Швеции (-0,5%), Люксембурге (-0,6%), Венгрии (-0,7%), об Ирландии (-0,9%) и Эстонии (-2,6%).

«Наша экономика растёт, в отличие от их экономик, и сегодня... по паритету покупательной способности (ППС)... стала первой в Европе, пятой в мире. И этот процесс будет нарастать», — подчеркнул Владимир Путин.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Поясним: ВВП по ППС — это общая стоимость всех произведённых товаров и услуг, вычисленная с учётом различий в уровне цен и валютных курсов в разных странах. Считается, что этот индикатор лучше отражает реальную ситуацию в экономике.

По данным Всемирного банка, с 2016 по 2020 год пятью крупнейшими экономиками мира по ППС неизменно оставались Китай, США, Индия, Япония и Германия, а РФ занимала только шестую строчку. Впрочем, в 2021 году Россия обошла ФРГ и вышла на пятое место в глобальном рейтинге, а в 2022-м «застолбила за собой» эту позицию, отмечал Максим Решетников.

«В принципе, если говорить шире, перед нами экономика Японии. У нас не такой большой с ними разрыв, и если дифференциал в темпах роста сохранится... то, в принципе, мы можем говорить о том, что в среднесрочном периоде, в течение трёх-четырёх лет, нам вполне по силам обогнать и по сопоставимым размерам японскую экономику», — предположил министр.