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Госдеп США похвалил ЕС за шаги по использованию замороженных активов России

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Госдеп США «воодушевлён» новыми действиями Евросоюза в отношении замороженных активов России, сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Госдеп США похвалил ЕС за шаги по использованию замороженных активов России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Так он прокомментировал постановление ЕС, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

«Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать активы России во благо украинцев», — цитирует Миллера ТАСС.

США продолжают переговоры с союзниками и партнёрами о том, какие шаги могут быть приняты, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за нанесённый ущерб», добавил выступающий.

В МИД России предупредили, что любые попытки лишить её права собственности на её суверенные резервы повлекут за собой жёсткие ответные меры.

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