Госдеп США похвалил ЕС за шаги по использованию замороженных активов России
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Так он прокомментировал постановление ЕС, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.
«Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать активы России во благо украинцев», — цитирует Миллера ТАСС.
США продолжают переговоры с союзниками и партнёрами о том, какие шаги могут быть приняты, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за нанесённый ущерб», добавил выступающий.
В МИД России предупредили, что любые попытки лишить её права собственности на её суверенные резервы повлекут за собой жёсткие ответные меры.