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Совет ЕС одобрил норму об использовании прибыли от активов России для Украины

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Совет Евросоюза одобрил постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Как постановил Совет ЕС, центральные депозитарии, которые владеют активами ЦБ России на сумму более €1 млн, должны учитывать остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, и хранить такие доходы отдельно.

При этом депозитариям запрещено распоряжаться полученной чистой прибылью.

В сообщении разъясняется, что данное решение предоставляет возможность Совету ЕС «принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счёт этой чистой прибыли, для поддержки Украины и её восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

В конце января постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС.

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