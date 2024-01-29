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Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от активов России

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Постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС.
Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от активов России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

«Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении в соцсетях.

В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.

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