Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от активов России
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Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.
«Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении в соцсетях.
В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.