Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от активов России

Постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС.

Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

«Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении в соцсетях.

В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.