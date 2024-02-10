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МИД: Россия будет жёстко реагировать на попытки лишить её суверенных резервов

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Москва будет реагировать на любые попытки лишить Россию права собственности на её суверенные резервы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
МИД: Россия будет жёстко реагировать на попытки лишить её суверенных резервов
  • РИА Новости

В комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, подчёркивается, что эти ответные меры будут жёсткими и оправданными.

«Наши ответные меры, направленные на защиту своих законных прав и интересов, будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения», — отметила Захарова.

Ранее в МИД России заявили, что заморозка активов России для помощи Украине является экономическим бандитизмом.

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