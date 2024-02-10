МИД: Россия будет жёстко реагировать на попытки лишить её суверенных резервов
- РИА Новости
В комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, подчёркивается, что эти ответные меры будут жёсткими и оправданными.
«Наши ответные меры, направленные на защиту своих законных прав и интересов, будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения», — отметила Захарова.
Ранее в МИД России заявили, что заморозка активов России для помощи Украине является экономическим бандитизмом.