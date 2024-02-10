МИД: Россия будет жёстко реагировать на попытки лишить её суверенных резервов

Москва будет реагировать на любые попытки лишить Россию права собственности на её суверенные резервы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, подчёркивается, что эти ответные меры будут жёсткими и оправданными.

«Наши ответные меры, направленные на защиту своих законных прав и интересов, будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения», — отметила Захарова.

Ранее в МИД России заявили, что заморозка активов России для помощи Украине является экономическим бандитизмом.