МИД: заморозка активов России для помощи Украине — экономический бандитизм
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В ведомстве отметили, что позиция Москвы по вопросу возможного изъятия российских активов, незаконно заблокированных в ряде западных юрисдикций, или других незаконных действий, лишающих Россию полагающейся прибыли, остаётся неизменной.
«Расцениваем любые подобные шаги, включая так называемую заморозку активов России, наших граждан и компаний, как экономический бандитизм со стороны коллективного Запада», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что использование замороженных активов России является непростой задачей.