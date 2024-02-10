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МИД: заморозка активов России для помощи Украине — экономический бандитизм

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Намерение Европейского союза заморозить российские активы для помощи Украине — это экономический бандитизм со стороны коллективного Запада. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД: заморозка активов России для помощи Украине — экономический бандитизм
  • globallookpress.com

В ведомстве отметили, что позиция Москвы по вопросу возможного изъятия российских активов, незаконно заблокированных в ряде западных юрисдикций, или других незаконных действий, лишающих Россию полагающейся прибыли, остаётся неизменной.

«Расцениваем любые подобные шаги, включая так называемую заморозку активов России, наших граждан и компаний, как экономический бандитизм со стороны коллективного Запада», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что использование замороженных активов России является непростой задачей.

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