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Мишель назвал «непростой задачей» использование замороженных активов России

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Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что использование замороженных российских активов для нужд Украины является «непростой задачей».
Мишель назвал «непростой задачей» использование замороженных активов России
  • Gettyimages.ru

Об этом Мишель сказал в ходе выступления в Европарламенте.

«Это не простое задание, поскольку есть юридические и международные опасения», — цитирует его РИА Новости.

При этом он добавил, что ЕС совместно со странами G7 продолжает работать над этой задачей.

Ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear. Газета отмечает, что у ЕС сейчас нет законодательной базы для этого.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что изъятие российских активов в любой форме будет оспорено в судах.

В МИД РФ отмечали, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.

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