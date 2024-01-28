МИД: Москва ответит на попытки Запада конфисковать недвижимость и активы России
В ведомстве подчеркнули, что изъятие российского имущества неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права.
«При этом страны «коллективного Запада» могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ», — передаёт РИА Новости.
Ранее в МИД России заявили, что Украина планирует украсть более $2 млрд российских активов.
Также российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что идеи Белого дома о конфискации активов России противоречат здравому смыслу.