Антонов: идеи США о конфискации активов России противоречат здравому смыслу

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что идеи Белого дома о конфискации активов России противоречат здравому смыслу.

«Призываем американскую сторону отказаться от нынешней стратегии по нанесению ущерба российской экономике», — цитирует его РИА Новости.

По словам Антонова, «креативные» идеи Белого дома вроде конфискации росгосактивов противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу.

Действия США помогли загнать ситуацию в отношениях двух стран в тупик, добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС писало, что Евросоюз вряд ли в ближайшее время сможет принять решение о конфискации замороженных российских активов.