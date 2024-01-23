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Reuters: ЕС вряд ли сможет конфисковать замороженные активы России

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Евросоюз вряд ли в ближайшее время сможет принять решение о конфискации замороженных российских активов.
Reuters: ЕС вряд ли сможет конфисковать замороженные активы России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

«Конфискации капитала российских активов не произойдёт», — заявил собеседник агентства.

По его словам, между странами — членами ЕС пока нет соглашения по этому поводу.

Ранее газета Politico сообщила, что в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов.

В Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.

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