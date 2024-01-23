Reuters: ЕС вряд ли сможет конфисковать замороженные активы России
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Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.
«Конфискации капитала российских активов не произойдёт», — заявил собеседник агентства.
По его словам, между странами — членами ЕС пока нет соглашения по этому поводу.
Ранее газета Politico сообщила, что в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов.
В Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.