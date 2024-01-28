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МИД России: Украина планирует украсть более $2 млрд российских активов

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Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, подсанкционными стали уже 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства.

«Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в $2 млрд. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет», — сказал дипломат.

Ранее Полищук заявил, что выдвинутая Владимиром Зеленским «формула мира» препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине.

Также российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что идеи Белого дома о конфискации активов России противоречат здравому смыслу.

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