МИД: «формула» Зеленского препятствует предложениям других стран по Украине

Выдвинутая Владимиром Зеленским «формула мира» препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Встречи в копенгагенском формате и «формула» Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнёров», — сказал он.

Также, по его словам, Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что так называемая формула мира Зеленского и другие подобные инициативы — это путь в никуда.