Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского — путь в никуда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что так называемая формула мира Владимира Зеленского и другие подобные инициативы — это путь в никуда.

Об этом дипломат сказал в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

Лавров выразил сожаление по поводу того, что секретариат ООН, рискуя своей репутацией, принимает участие в сюрреалистичном копенгагенском формате.

«Все эти формулы — путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «формулу мира» Зеленского «запретительными требованиями».

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что «формула мира» Зеленского — это не имеющая ничего общего с реальностью агитка.