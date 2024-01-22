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Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского — путь в никуда

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что так называемая формула мира Владимира Зеленского и другие подобные инициативы — это путь в никуда.
Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского — путь в никуда
  • globallookpress.com

Об этом дипломат сказал в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

Лавров выразил сожаление по поводу того, что секретариат ООН, рискуя своей репутацией, принимает участие в сюрреалистичном копенгагенском формате.

«Все эти формулы — путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «формулу мира» Зеленского «запретительными требованиями».

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что «формула мира» Зеленского — это не имеющая ничего общего с реальностью агитка.

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