Постпред Ульянов: у «формулы мира» Зеленского нет ничего общего с реальностью

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что так называемая «формула мира» Владимира Зеленского — это не имеющая ничего общего с реальностью агитка.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Восемь десятков взрослых и наделённых властью людей собрались вместе, дабы обсудить пути достижения мира на Украине на основе откровенной агитки, не имеющей ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал формулу мира Зеленского «запретительными требованиями».

Также глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине без участия России лишено смысла.