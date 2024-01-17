Постпред Ульянов: у «формулы мира» Зеленского нет ничего общего с реальностью
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Восемь десятков взрослых и наделённых властью людей собрались вместе, дабы обсудить пути достижения мира на Украине на основе откровенной агитки, не имеющей ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин назвал формулу мира Зеленского «запретительными требованиями».
Также глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине без участия России лишено смысла.