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Путин назвал формулу мира Зеленского «запретительными требованиями»

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Так называемая формула мира Владимира Зеленского, о которой говорят на Западе и на Украине, — это «запретительные требования для переговорного процесса», заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал формулу мира Зеленского «запретительными требованиями»
  • РИА Новости

«Эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, — это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией, вот, что это такое, это — запретительные требования для переговорного процесса», — сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.

В Москве также отмечали, что «формула» представляет собой бессмысленный ультиматум.

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