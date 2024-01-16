Путин назвал формулу мира Зеленского «запретительными требованиями»
- РИА Новости
«Эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, — это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией, вот, что это такое, это — запретительные требования для переговорного процесса», — сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.
В Москве также отмечали, что «формула» представляет собой бессмысленный ультиматум.