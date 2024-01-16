Путин назвал формулу мира Зеленского «запретительными требованиями»

Так называемая формула мира Владимира Зеленского, о которой говорят на Западе и на Украине, — это «запретительные требования для переговорного процесса», заявил президент России Владимир Путин.

«Эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, — это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией, вот, что это такое, это — запретительные требования для переговорного процесса», — сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.

В Москве также отмечали, что «формула» представляет собой бессмысленный ультиматум.