Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он будет проходить без России, является очередной тратой времени и безрезультативной инициативой.

«Выраженная готовность Швейцарии его организовать, скорее, «дань по инерции» общезападному тренду, но всё более уходящему», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Слуцкого, швейцарский министр иностранных дел ранее на полях экономического форума заявил, что «не будет мира без того, чтобы дать слово России».

«И такая точка зрения далеко не единственная», — добавил лидер ЛДПР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине по формуле Владимира Зеленского без участия России лишено смысла.

Также в Bloomberg заявили, что встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана.