FT: Киев не получит прибыль за 2023 год с замороженных в Европе активов России
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Законодательная база после разработки не будет иметь обратной силы в отношении доходов, полученных в прошлом, а будет распространяться только в отношении тех доходов, которые будут накоплены после вступления в силу новых правил, поясняют журналисты.
«Это означает, что выручка Euroclear в 2023 году в размере €4,4 млрд, вероятно, не будет зарезервирована для Украины», — пишет издание.
30 января представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России.
В МИД России отмечали, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.