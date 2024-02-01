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FT: Киев не получит прибыль за 2023 год с замороженных в Европе активов России

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Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear, пишет Financial Times. Газета отмечает, что у ЕС сейчас нет законодательной базы для этого.
FT: Киев не получит прибыль за 2023 год с замороженных в Европе активов России
  • AP
  • © Felipe Dana

Законодательная база после разработки не будет иметь обратной силы в отношении доходов, полученных в прошлом, а будет распространяться только в отношении тех доходов, которые будут накоплены после вступления в силу новых правил, поясняют журналисты.

«Это означает, что выручка Euroclear в 2023 году в размере €4,4 млрд, вероятно, не будет зарезервирована для Украины», — пишет издание.

30 января представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России.

В МИД России отмечали, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.

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