FT: Киев не получит прибыль за 2023 год с замороженных в Европе активов России

Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear, пишет Financial Times. Газета отмечает, что у ЕС сейчас нет законодательной базы для этого.

Законодательная база после разработки не будет иметь обратной силы в отношении доходов, полученных в прошлом, а будет распространяться только в отношении тех доходов, которые будут накоплены после вступления в силу новых правил, поясняют журналисты.

«Это означает, что выручка Euroclear в 2023 году в размере €4,4 млрд, вероятно, не будет зарезервирована для Украины», — пишет издание.

30 января представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России.

В МИД России отмечали, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.