У ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от активов России
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Как он сказал на брифинге в Брюсселе, в ЕК готовят соответствующее предложение.
«Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.