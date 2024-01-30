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У ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от активов России

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Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России.
У ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от активов России
  • AP
  • © Olivier Matthys

Как он сказал на брифинге в Брюсселе, в ЕК готовят соответствующее предложение.

«Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.

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