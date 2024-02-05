Песков: изъятие российских активов будет оспорено в судах
- РИА Новости
«Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. Они будут иметь... очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы... Мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные», — сказал он.
Ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear. Газета отмечает, что у ЕС сейчас нет законодательной базы для этого.
В МИД России отмечали, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.