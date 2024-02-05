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Песков: изъятие российских активов будет оспорено в судах

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Изъятие российских активов в любой форме будет оспорено в судах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: изъятие российских активов будет оспорено в судах
  • РИА Новости

«Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. Они будут иметь... очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы... Мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные», — сказал он.

Ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear. Газета отмечает, что у ЕС сейчас нет законодательной базы для этого.

В МИД России отмечали, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.

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