Спикер: палату представителей США не заставят принять проект о помощи Украине

Ни у кого не получится заставить палату представителей Соединённых Штатов вслед за сенатом принять законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Об этом заявил спикер палаты Майк Джонсон.

«Палату под руководством республиканцев не удастся... заставить принять законопроект о зарубежной помощи», — цитирует его РИА Новости.

Джонсон напомнил, что большинство представителей Республиканской партии выступают против принятия законопроекта. Кроме того, проект не нацелен на поддержание границы США в безопасности, добавил он.

Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Майк Джонсон подчёркивал, что конгрессмены не будут рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.