Спикер: палату представителей США не заставят принять проект о помощи Украине
- AFP
«Палату под руководством республиканцев не удастся... заставить принять законопроект о зарубежной помощи», — цитирует его РИА Новости.
Джонсон напомнил, что большинство представителей Республиканской партии выступают против принятия законопроекта. Кроме того, проект не нацелен на поддержание границы США в безопасности, добавил он.
Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Майк Джонсон подчёркивал, что конгрессмены не будут рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.