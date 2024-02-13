МИД Бельгии: США оказывают давление на ЕС по замороженным активам России

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Европейский союз подвергается некоторому давлению со стороны Соединённых Штатов по вопросу использования замороженных российских активов для Украины.

Об этом дипломат сказала в ходе выступления перед депутатами комитета по внешней политике Европарламента.

«Мы продвигаемся вперёд, но очень осторожно, мы сталкиваемся с некоторым давлением со стороны США», — цитирует её РИА Новости.

Лябиб предположила, что Вашингтон давит на ЕС, потому что сам пока не может выделить Киеву необходимые средства.

Ранее Совет Евросоюза одобрил постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

В МИД России предупредили, что любые попытки лишить её права собственности на её суверенные резервы повлекут за собой жёсткие ответные меры.