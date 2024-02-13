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МИД Бельгии: США оказывают давление на ЕС по замороженным активам России

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Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Европейский союз подвергается некоторому давлению со стороны Соединённых Штатов по вопросу использования замороженных российских активов для Украины.

Об этом дипломат сказала в ходе выступления перед депутатами комитета по внешней политике Европарламента.

«Мы продвигаемся вперёд, но очень осторожно, мы сталкиваемся с некоторым давлением со стороны США», — цитирует её РИА Новости.

Лябиб предположила, что Вашингтон давит на ЕС, потому что сам пока не может выделить Киеву необходимые средства.

Ранее Совет Евросоюза одобрил постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

В МИД России предупредили, что любые попытки лишить её права собственности на её суверенные резервы повлекут за собой жёсткие ответные меры.

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