«Никакой конкретики»: как Германия намерена продолжать поддерживать Украину в 2024 году

Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и о долгосрочной поддержке Киева, объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с Зеленским. Во время совместной пресс-конференции он заверил главу киевского режима, что Германия и впредь будет поддерживать Украину, после чего сообщил, что сегодня ФРГ запускает формирование нового пакета «военной помощи для Украины в размере примерно €1,1 млрд». В целом в 2024 году, по словам Шольца, Германия намерена выделить на поддержку Украины €15 млрд, в том числе свыше €7 млрд на поставки оружия Киеву. По словам экспертов, несмотря на усугубляющийся кризис в стране, ФРГ не откажется от поддержки Киева, поскольку политический истеблишмент Германии находится в плену политики евроатлантизма, навязанной ему Вашингтоном.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с главой киевского режима 16 февраля заявил о подписании двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву.

«Сегодня мы с Зеленским подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в сфере безопасности — это исторический шаг. Германия продолжит оказывать поддержку Украине перед лицом российской военной агрессии», — написал Шольц на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

В свою очередь, в сообщении, размещённом на сайте президента Украины, уточняется, что в 2024 году Берлин предоставит Киеву военную помощь на сумму более €7 млрд и что ФРГ намерена поддерживать Украину на протяжении десяти лет, в течение которых будет действовать подписанное соглашение.

Кроме того, на совместной пресс-конференции по итогам подписания документа Олаф Шольц заявил: «Сегодня мы запускаем новый пакет военной помощи для Украины в размере примерно €1,1 млрд». По словам канцлера Германии, в него, в частности, входят 36 колёсных гаубиц, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО IRIS-T.

Помимо этого, Шольц пообещал, что украинским партнёрам будет оказана поддержка «в создании современных, обороноспособных вооружённых сил для сдерживания любого будущего нападения».

Зеленский, со своей стороны, назвал документ «беспрецедентным». «Я считаю, что это соглашение — самое ценное и самое сильное из всех, которые мы имеем на сегодняшний день», — заявил он.

Кризисная помощь

Ранее в интервью газете Süddeutsche Zeitung Олаф Шольц сообщил журналистам, что в 2024 году Германия направит на поддержку Украины €15 млрд. Из них свыше €7 млрд будет выделено на поставки оружия Киеву.

При этом канцлер ФРГ посетовал, что без продолжения оказания помощи со стороны США киевскому режиму долго на плаву не удержаться.

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«США — крупная военная держава с самым большим оборонным бюджетом в мире. Германия, перефразируя Гельмута Шмидта, является средней державой. Тем не менее только в этом году мы выделим более €7 млрд на помощь оружием Украине, за этим последует ещё €6 млрд в течение следующих нескольких лет», — заявил Шольц.

Канцлер ФРГ добавил, что Украине усиленно помогают Польша, Дания и Нидерланды, однако в целом последовательных спонсоров Киева недостаточно, поэтому он призывает государства ЕС приложить усилия для увеличения поддержки Украины.

В то же время в самой Германии набирает обороты экономический кризис, связанный в том числе с отсутствием средств в бюджете. Как признал ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, дыра в бюджете страны на 2024 год составляет €17 млрд. А с начала года ФРГ охватили масштабные акции протеста и забастовки.

В январе немецкие фермеры организовывали массовые протесты, блокируя городские центры и автомобильные дороги, собирая многотысячные митинги и устраивая пробеги на сотнях тракторов одновременно. Аграрии протестовали против планов правительства Шольца лишить фермеров в 2024 году скидок на дизель и отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве.

Позднее к недовольным фермерам присоединились работники транспортного сектора ФРГ. С 23 января в стране прошла шестидневная забастовка железнодорожников. После этого стачку организовали 25 тыс. сотрудников служб безопасности и служб контроля за багажом и пассажирами, что привело к остановке работы 11 аэропортов Германии. Позднее к протестам присоединились сотрудники наземных служб и бортпроводники крупнейшего авиаконцерна Европы Lufthansa.

Акция протеста в Германии

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© Guido Kirchner/picture alliance

После этого забастовку организовали водители автобусов, трамваев и поездов метро. В стачке приняли участие представители более 130 региональных транспортных предприятий из 81 города Германии.

На фоне многочисленных забастовок в стране немецкий Институт экономических исследований Ifo опубликовал данные, согласно которым положение дел в сфере розничной торговли ФРГ ухудшилось максимально за последние три года. Согласно результатам опроса Ifo в январе 2024 года, 54,4% ретейлеров отмечали слабый потребительский спрос, 32,7% испытывали трудности с поиском квалифицированных кадров, а 20,5% столкнулись с перебоями в поставках товаров, прежде всего из Азии.

Общую ситуацию в отрасли предприниматели оценили как самую тяжёлую с весны 2021 года, когда ФРГ переживала последствия пандемии коронавируса.

В свою очередь, 10 февраля аналитики агентства Bloomberg заявили, что Германия стремительно теряет статус промышленной супердержавы. По их данным, спад экономики ФРГ усилился по мере снижения уровня конкурентоспособности и вскоре страна может лишиться статуса промышленной сверхдержавы.

При этом, как признаёт Bloomberg, для ряда производителей в отрасли тяжёлой промышленности Германии роковым ударом по конкурентоспособности их предприятий стало прекращение поставок дешёвого природного газа из России.

Символические гарантии

Огромные суммы на поддержку Киева были озвучены канцлером ФРГ вскоре после его визита в США и встречи с Джо Байденом, обратил внимание в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Бундестаг

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«Здесь есть связь, потому что во время всех этих визитов лидеров стран G7 идёт обсуждение украинского вопроса. Подписание соглашения по гарантиям безопасности — это результат предварительной профилактической беседы с Шольцем. Уход с темы финансирования Украины что в администрации Байдена, что в Берлине даже не обсуждается. Сейчас США ищут способ переложить это на Европу, а Германия, как мы знаем, является крупнейшим европейским спонсором Украины», — подчеркнул эксперт.

Немцам жалко денег на Украину, но им постоянно говорят, что это якобы вклад в собственную безопасность, отметил Владимир Брутер. При этом, несмотря на снижение рейтинга, возмущения и забастовки граждан, правительство Шольца продолжит нынешний курс по поддержке Украины, считает эксперт.

«Германия продолжает эту политику, несмотря ни на что, потому что хочет добиться капитуляции России. Это однозначно, и этого никто не поменяет. Переговоры с ними бесперспективны — Запад не хочет мирного решения проблемы. В случае собственного коллапса, если он вдруг наступит, они будут пытаться быстренько закруглить эту тему, но при этом дать России как можно меньше концессий, а лучше не дать вообще ничего. Вот чего хотят в Берлине», — констатировал политолог.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с RT подчеркнул, что по большому счёту документ о гарантиях безопасности, который подписал с Зеленским канцлер Олаф Шольц, носит символический характер.

«Такое соглашение подписали с украинской стороной Великобритания, Франция. Но, по сути, никакой конкретики в этих документах нет. В них зафиксированы обязательства западных стран по предоставлению финансовой помощи, оказанию давления на Россию, различное содействие Украине в защите её территориальной целостности, но никаких гарантий, к примеру, отправки немецких военнослужащих на территорию Украины, естественно, нет. И уж тем более нет ни слова о вступлении Украины в НАТО и задействовании Пятой статьи Устава блока», — пояснил эксперт.

Данное соглашение между Берлином и Киевом просто фиксирует текущее положение дел, пояснил Александр Камкин.

«Ничего сверхъестественного в этих гарантиях нет. Зеленский будет использовать это соглашение лишь для создания информационного шума», — сказал собеседник RT.

При этом Камкин также считает, что Берлин в ближайшее время не откажется от поддержки Украины, несмотря на ухудшение положения дел внутри страны.

«Германский политический класс находится в плену своей политики евро-атлантических ценностей. Плюс на Шольца оказывается очень сильное давление его партнёрами по коалиции — «Зелёными» и Свободными демократами. Например, Анналена Бербок является одним из самых главных ястребов в правящей коалиции. Ещё в 2020 году на Мюнхенской конференции по безопасности она выступала за ужесточение антироссийских санкций, за более интенсивную помощь Украине, в том числе вооружениями. Поэтому под давлением партнёров по коалиции Шольц просто не может свернуть в другую сторону», — заключил политолог.