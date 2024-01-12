Münchner Merkur: многотысячная акция фермеров на тракторах прошла в Нюрнберге

В немецком городе Нюрнберге состоялась многотысячная акция с участием фермеров, которые приехали на площадь на более чем 2,5 тыс. тракторов. Об этом написало издание Münchner Merkur.

Сообщается, что демонстранты протестовали против планируемой отмены субсидий на сельское хозяйство. В полиции заявили, что в митинге участвовали около 5 тыс. человек.

Перед началом мероприятия участники совершили автопробег по городу на тракторах, что привело к затруднению движения. После этого они выстроились в шеренги на площади Фольксфестплац.

Ранее в демонстрации в немецком Аугсбурге приняли участие более чем 1 тыс. фермеров на тракторах.