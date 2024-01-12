Münchner Merkur: многотысячная акция фермеров на тракторах прошла в Нюрнберге
- РИА Новости
Сообщается, что демонстранты протестовали против планируемой отмены субсидий на сельское хозяйство. В полиции заявили, что в митинге участвовали около 5 тыс. человек.
Перед началом мероприятия участники совершили автопробег по городу на тракторах, что привело к затруднению движения. После этого они выстроились в шеренги на площади Фольксфестплац.
Ранее в демонстрации в немецком Аугсбурге приняли участие более чем 1 тыс. фермеров на тракторах.