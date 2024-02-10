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Bloomberg: дни Германии как промышленной державы подходят к концу

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Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы — Берлин охвачен «политическим параличом», а энергетический кризис стал ударом для предприятий, пишет Bloomberg.
Bloomberg: дни Германии как промышленной державы подходят к концу
  • РИА Новости

Агентство напоминает о случаях закрытия заводов Германии: за последний год подобные «финалы» неоднократно повторялись, показывая болезненную реальность, с которой столкнулась Германия.

«Её дни как промышленной сверхдержавы, возможно, подходят к концу. Объём промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности», — говорится в статье.

Гендиректор поставщика производственного оборудования GEA Group AG Стефан Клеберт признался, что надежды на изменение тенденции нет.

По оценкам журналистов, основы промышленной машины Германии «рухнули, как домино».

Ранее Bloomberg также отмечал, что слабеющая экономика Германии сигнализирует о том, что впереди страну ждёт ещё больше проблем.

Во время беседы с журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин выразил недоумение, почему Германия хранит молчание, прекрасно понимая, что взрыв на «Северных потоках» устроили их партнёры по НАТО и что это нанесло удар по экономике ФРГ. Как констатировал Путин, сегодняшние немецкие власти не руководствуются национальными интересами.

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