Bloomberg предрёк слабеющей экономике Германии ещё большие проблемы

Агентство Bloomberg пишет, что слабеющая экономика Германии сигнализирует о том, что впереди страну ждёт ещё больше проблем.

«Кредитные инвесторы делают ставку на то, что трудности Германии — это нечто большее, чем временная вспышка», — отмечается в статье.

Как указывается в материале, экономическая стагнация, проблемы с недвижимостью и самый высокий уровень банкротства компаний в Европе усиливаются с начала украинского конфликта, который привёл к резкому росту цен на электроэнергию для энергоёмких производителей страны.

Эксперты предполагали, что после сокращения экономики Германии в последнем квартале 2023 года, в 2024 году её ожидает небольшая передышка, однако этого не произошло.

Уточняется, что в ФРГ спрос заёмщиков на инвестиции в оборудование, производство и технологии сильно упал, а это уже может затруднить внутренний спрос в долгосрочной перспективе. Сейчас компании больше фиксируются на том, чтобы справиться с текущей ситуацией.

«Германия в беде. Все крупные экономики, основанные на промышленности, замедляются, но в Германии все усугубляется высокими ценами на энергоносители», — рассказал управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро.

Он также добавил, что проблемы у Германии и в автомобильном секторе, так как немцев активно вытесняет Китай с всё более возрастающей долей на автомобильном рынке.

Как говорится в отчёте, подготовленном консалтинговой фирмой Alvarez & Marsal, кризис уверенно распространяется на разные секторы экономики Германии. Уже сейчас около 15% немецких компаний ощущают трудности, что «является самым высоким показателем в Европе».

Ранее СМИ писали, что Германия может стать основным донором Киева на фоне проблем с согласованием помощи в США.