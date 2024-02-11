«Спад ускоряется»: почему на Западе заявили о потере Германией статуса промышленной сверхдержавы

Основы промышленной системы Германии «падают, как домино», а США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками, заявили в одном из ведущих информагентств США Bloomberg. По мнению журналистов, последним ударом для ряда производителей в тяжёлой промышленности ФРГ стало прекращение поставок «огромных объёмов дешёвого российского природного газа». По мнению экспертов, ответственность за нынешнюю ситуацию в Германии несут власти страны, много лет действующие не в интересах собственных граждан, а в интересах Соединённых Штатов.

ФРГ доживает последние дни в статусе промышленной сверхдержавы, считают журналисты агентства Bloomberg.

«Основы промышленной системы Германии падают, как домино. США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками в сфере климатических инвестиций… Последним ударом по некоторым производителям в тяжёлой промышленности стало прекращение поставок огромных объёмов дешёвого российского природного газа», — пишут авторы материала.

По словам журналистов, прямым следствием того, что Германия лишилась голубого топлива из РФ, стало негативное влияние и на химическую промышленность, которая теперь стала одним из наиболее пострадавших секторов после отказа ФРГ от российских энергоносителей.

«Согласно данным недавнего опроса, проведённого Ассоциацией химической промышленности VCI, в условиях неопределённости в вопросе перехода на чистый водород почти каждая десятая компания намерена навсегда остановить производственные процессы», — сообщает Bloomberg.

Ранее, выступая перед парламентом, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. По его словам, Германия «действительно находится в чрезвычайно сложной ситуации», поскольку, в отличие от других стран, её энергоснабжение было в значительной степени выстроено на поставках голубого топлива из России, что ФРГ «было очень выгодно».

При этом энергетический кризис, начавшийся летом 2022 года, после введения антироссийских санкций стал «ударом для всё большего числа производителей», отмечает агентство.

«Худших сценариев вроде отсутствия отопления в домах и карточного питания удалось избежать, однако цены (в Германии. — RT) по-прежнему выше, чем в других странах, что также увеличивает расходы (государства. — RT), связанные с ростом зарплат и сложностью нормативно-правового регулирования», — констатируют журналисты Bloomberg.

Они также приводят данные Центробанка Германии, согласно которым, спад производства, на которое приходится чуть меньше 20% экономики, «почти вдвое больше, чем в США».

«Подобная тенденция может означать закрытие предприятий большего числа основных производителей, таких как трубный завод в Дюссельдорфе», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, «Германия столкнулась с тяжёлой реальностью»: «С 2017 года в стране с крупнейшей экономикой в Европе налицо тенденция снижения объёмов производства, и по мере ослабления конкурентоспособности этот спад ускоряется», — констатируют журналисты.

При этом нет уверенности и «особой надежды», что Германия может остановить «эту тенденцию», приводит Bloomberg слова Стефана Клеберта, генерального директора компании GEA Group AG, которая занимается поставками производственного оборудования.

Помимо этого, отмечают в агентстве, «политический паралич в Берлине» обостряет такие давние внутренние проблемы, как ветшание инфраструктуры, старение рабочей силы и «бюрократические препоны», с которыми приходится сталкиваться производителям.

Последствия кризиса в ФРГ

Напомним, по данным Всемирного банка, в 2022 году Германия покинула пятёрку крупнейших экономик мира и лишилась статуса лидера в Европе по паритету покупательной способности, уступив своё место России.

В ноябре 2023 года Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что объём промышленного производства в ФРГ уменьшился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и экономика страны вошла в рецессию — к тому моменту немецкие предприятия снижали объёмы выпуска продукции шестой месяц подряд. По словам аналитиков статуправления, такой обвал промышленности стал самым масштабным с февраля 2021-го, когда Германия переживала последствия пандемии коронавируса.

Промышленная зона в Германии

© AP Photo/Martin Meissner

Как отметила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung депутат бундестага Сара Вагенкнехт, именно власти Германии спровоцировали рост затрат страны на энергию «до небес» вследствие введения антироссийских санкций, тем самым ухудшили жизнь собственного населения и снизили конкурентоспособность немецкой промышленности. При этом, по её словам, ограничения, введённые Берлином, не наносят вреда Москве, поскольку РФ диверсифицирует поставки энергоносителей на рынке.

«Обрекли экономику на верную гибель»

Комментируя негативный прогноз Bloomberg в отношении перспектив ФРГ, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что аналитики издания оперируют фактами, статистикой и отмечают тенденции, которые действительно наблюдаются в Германии.

«Речь не идёт о ничем не подкреплённых рассуждениях. В данном случае сотрудники агентства фиксируют реальность происходящего в ФРГ», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

При этом, по его словам, Bloomberg даже не пытается поставить главный вопрос: «Кто виноват?». Поскольку ответ, по мнению эксперта, лежит на поверхности: ответственность за нынешнюю ситуацию в ФРГ несут именно немецкие власти, много лет действующие не в интересах собственных граждан, а в интересах Соединённых Штатов.

«Здесь уже ни у кого сомнений не возникает по той простой причине, что очень трудно причислить к интересам жителей ФРГ те действия, которые предпринимает нынешнее политическое руководство Германии, и которые выгодны американским властям, но вредят населению ФРГ, страдающему из-за высоких цен, энергокризиса и других проблем, вызванных в том числе антироссийскими санкциями. Как раз настаивая на этих рестрикциях, США решили ослабить до минимума сначала германскую промышленность и экономику, а затем и весь ЕС, поскольку многие процессы в европейском объединении держатся именно на Германии», — пояснил Оленченко.

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При этом эксперты сходятся во мнении, что США не скрывают своего стремления заместить европейскую промышленность и добиться значительного ослабления экономики в недавнем прошлом локомотива ЕС — ФРГ, которую вынудили прекратить разработку и добычу угля, сотрудничество с Россией в сфере энергетики.

«Конкурента ведь не обязательно уничтожать, сбросив на него атомную бомбу. Можно просто создать экономические условия, при которых он гарантированно проиграет. Отрезав от ФРГ Россию, которая помогала энергосырьём и покупала промышленную продукцию, американцы фактически обрекли экономику Германии на верную гибель. Ведь последние десятилетия ФРГ успешно развивала промышленность, опираясь именно на российские энергоносители», — отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Однако крайне не радужные перспективы немецкой экономики не мешают немецкому правительству тратить значительные средства на поддержку Украины, обратил внимание Межевич.

Напомним, 17 января министр экономики Германии Роберт Хабек, выступая перед парламентом, признал, что экономика ФРГ недополучает средств из-за трат на помощь киевскому режиму.

Вместе с тем, как сообщила 8 февраля немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, количество граждан ФРГ, поддерживающих антироссийские санкции и оказание помощи Украине, неуклонно снижается. Если в мае 2022 года за поставки гуманитарной помощи гражданам Украины высказались 49% респондентов ФРГ, то к ноябрю 2023 года этот показатель снизился до 20%. Кроме того, противники более интенсивных поставок тяжёлого оружия Украине оказались «теперь в большинстве», отмечают журналисты Tagesspiegel, однако не уточняют процентное соотношение.

«Германия находится в кризисе, но не прекращает финансировать киевский режим. Это очень похоже на ситуацию, когда у человека нет денег на покупку еды, но он решает просадить последнее, играя в казино. Берлин активно играет в украинскую рулетку, хотя в самой ФРГ огромное количество нерешённых проблем и противников такой политики», — сказал Межевич.

Однако, по словам эксперта, несмотря на растущее протестное движение в ФРГ, в стране пока не наблюдаются лидеры, способные изменить государственный курс и противостоять давлению США, а потому «экономические перспективы у Германии незавидные».

«Хотя предпосылки для восстановления экономики есть. Но для реализации необходимых изменений в немецкую политику должны прийти другие люди, которые смогут нормализовать отношения с Россией и вернуть их в формат взаимовыгодных связей», — заключил эксперт.