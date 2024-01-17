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Хабек: экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа

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Немецкая экономика стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, выступая перед парламентом.
Хабек: экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа
  • AP
  • © Michael Probst

«Германия действительно находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Во-первых, в отличие от других стран, с которыми мы конкурируем, энергоснабжение Германии было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа. Это давало нам в прошлом конкурентное преимущество, это было очень выгодно. После того как газа не стало, мы утратили конкурентное преимущество, потому что, естественно, цены на энергию в Германии стали выше», — цитирует его РИА Новости.

В сентябре прошлого года старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар выразил мнение, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.

Российский президент Владимир Путин во время «Российской энергетической недели» назвал неумным отказ Германии от поставок газа по «Северному потоку — 2». По его словам, Германия предпочитает покупать газ по более высоким ценам в других странах, «как будто они специально вредят экономике Германии».

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