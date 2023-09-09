WSJ: экономику ФРГ ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция
Об этом пишет Wall Street Journal.
«Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок», — говорится в публикации.
Кроме того, Тордуар добавил, что зависимость Германии от экспорта как стимула экономического роста сделала её уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары.
Ранее сообщалось, что зависимость от китайского рынка привела к рецессии экономики ФРГ.
Также в CNN отметили, что отказ от газа из России так и не принёс Европе энергетическую безопасность.