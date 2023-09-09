WSJ: экономику ФРГ ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция

Старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар заявил, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.

Об этом пишет Wall Street Journal.

«Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок», — говорится в публикации.

Кроме того, Тордуар добавил, что зависимость Германии от экспорта как стимула экономического роста сделала её уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары.

Ранее сообщалось, что зависимость от китайского рынка привела к рецессии экономики ФРГ.

Также в CNN отметили, что отказ от газа из России так и не принёс Европе энергетическую безопасность.