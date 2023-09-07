CNN: отказ от газа из России так и не принёс Европе энергетическую безопасность

Несмотря на усилия по диверсификации поставок газа, в долгосрочной перспективе энергическая безопасность европейских стран пока не обеспечена, пишет CNN со ссылкой на мнение аналитиков и официальных лиц.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что большую часть европейских резервов составляет сжиженный природный газ (СПГ), уточняет автор.

«СПГ — это настолько очевидное решение, что оно стало приоритетом, но поскольку СПГ — очень гибкий и обращаемый товар, его происхождение немного сложнее отследить... Это означает, что косвенно часть СПГ может поступать из России, что по-прежнему будет способствовать её доходам», — заявил научный сотрудник Центра исследований европейской политики Милан Элкербаут.

Перевод материала приводит ИноТВ.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер рекомендовал гражданам экономно расходовать зимой энергию на фоне возможных рисков.

Также лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон ранее выразил уверенность в том, что российский газ был благословением для немецкой экономики.

До этого СМИ писали, что после отказа от российского газа в Германии начался экономический спад.