JB: после отказа от российского газа в Германии начался экономический спад
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«Германия, ведущая европейская экономика, продолжает демонстрировать низкие темпы роста», — уточняется в материале.
Отмечается, что опубликованные 28 июля данные о темпах роста ВВП во II квартале текущего года оказались нулевыми по сравнению с предыдущим кварталом.
Также издание указывает на сложности страны с выходом из рецессии и плачевную ситуацию в немецкой химической промышленности, которая больше всего пострадала из-за отказа от российского газа. Берлин в итоге смог закупить природный газ в Катаре и Норвегии, но цены на него постоянно растут.
Ранее в Венгрии заявили о снижении конкурентоспособности экономики ЕС без российских энергоресурсов.
Также, по оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года.