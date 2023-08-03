JB: после отказа от российского газа в Германии начался экономический спад

После отказа от российского газа в Германии начался экономический спад. Страна, которая была движущей силой европейской экономики, всё больше рискует вновь стать «больным человеком Европы», пишет японское издание JB Press.

«Германия, ведущая европейская экономика, продолжает демонстрировать низкие темпы роста», — уточняется в материале.

Отмечается, что опубликованные 28 июля данные о темпах роста ВВП во II квартале текущего года оказались нулевыми по сравнению с предыдущим кварталом.

Также издание указывает на сложности страны с выходом из рецессии и плачевную ситуацию в немецкой химической промышленности, которая больше всего пострадала из-за отказа от российского газа. Берлин в итоге смог закупить природный газ в Катаре и Норвегии, но цены на него постоянно растут.

Ранее в Венгрии заявили о снижении конкурентоспособности экономики ЕС без российских энергоресурсов.

Также, по оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года.