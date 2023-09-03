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В Германии рекомендовали гражданам экономно расходовать энергию зимой

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Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер рекомендовал гражданам экономно расходовать зимой энергию на фоне возможных рисков.

«Хранилище заполнено на 94%, и у нас есть альтернативные источники поставок. Так что мы можем с оптимизмом смотреть на следующую зиму. Но ещё слишком рано говорить об этом, риски всё еще существуют», — цитирует его газета Zeit Online.

Мюллер рекомендовал подготовиться к зиме заранее и экономно расходовать энергию.

Экономист Вероника Гримм призвала жителей Германии уже сейчас принять меры для снижения потребления газа зимой.

Лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон ранее выразил уверенность, что российский газ был благословением для немецкой экономики.

До этого СМИ писали, что после отказа от российского газа в Германии начался экономический спад.

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