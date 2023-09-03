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CNBC: зависимость от китайского рынка привела к рецессии экономики ФРГ

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Зависимость Германии от китайского рынка стала причиной рецессии в немецкой экономике, сообщил телеканал CNBC.
CNBC: зависимость от китайского рынка привела к рецессии экономики ФРГ
  • РИА Новости

Как отметил телеканал, экономика Германии из локомотива Европы начала превращаться в «больного человека».

По прогнозам Международного валютного фонда, сокращение ВВП ожидается только в Германии среди всех стран G7.

Кроме того, ожидается, что в будущем немецкая экономика будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Франции и Испании.

При этом телеканал назвал в качестве одной из проблем немецкой экономики зависимость от рынка Китая.

По оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года

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