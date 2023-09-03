CNBC: зависимость от китайского рынка привела к рецессии экономики ФРГ
- РИА Новости
Как отметил телеканал, экономика Германии из локомотива Европы начала превращаться в «больного человека».
По прогнозам Международного валютного фонда, сокращение ВВП ожидается только в Германии среди всех стран G7.
Кроме того, ожидается, что в будущем немецкая экономика будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Франции и Испании.
При этом телеканал назвал в качестве одной из проблем немецкой экономики зависимость от рынка Китая.
По оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года.