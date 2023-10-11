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Путин назвал неумным отказ Германии от газа по «Северному потоку — 2»

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Российский президент Владимир Путин в ходе «Российской энергетической недели» назвал неумным отказ Германии от поставок газа по «Северному потоку — 2».

Путин отметил, что Россия могла бы поставлять в ФРГ 27,5 млрд куб. м газа в год по оставшейся ветке «Северного потока — 2».

Он добавил, что Германия предпочитает осуществлять закупки газа по более высоким ценам в других странах.

«Мне кажется, это какое-то неумное экономическое поведение. Как будто они специально вредят экономике Германии», — сказал президент России.

Российский лидер объяснил, что ему непонятно, почему через территорию Украины можно подавать газ в ту же ФРГ, а по «Северному потоку — 2» — нельзя. Также Путин отметил, что не понимает, почему нельзя Польше предложить открыть газопровод Ямал — Европа.

Также Путин заявил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе.

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