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Путин заявил, что иногда удивляется происходящему в экономике Европы

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Президент России Владимир Путин заявил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе.
Путин заявил, что иногда удивляется происходящему в экономике Европы
  • РИА Новости

Он напомнил о попытках стран ЕС отказаться от российских энергоносителей, в результате чего европейская экономика находится на околонулевой отметке.

Так, по словам Путина, динамика промышленного производства ЕС в июле текущего года — минус 2,4%, производство энергии — минус 4,7%. Это отражается на доходах населения: в первом квартале текущего года квартал к кварталу 2022 года — минус 1,2%.

«Это показатель качества экономической политики, иногда смотришь — прямо удивляешься, что они делают там (в Европе. — RT). Ну, это их выбор», — сказал российский лидер.

Экономический обозреватель Патрисия Коэн ранее выразила предположение, что экономика России, несмотря на санкции, демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год на протяжении трёх лет.

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