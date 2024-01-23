Tagesschau: железнодорожники ФРГ начали стачку с требованием повышения зарплаты

Немецкие железнодорожники в 18:00 (20:00 мск) начали проведение стачки с требованием повышения зарплаты, говорится в материале портала Tagesschau.

Сообщается, что забастовку начали машинисты грузовых поездов, а ночью к ним присоединятся коллеги, которые управляют пассажирскими составами.

К проведению стачки, которая продлится до 29 января, призвал профсоюз GDL, а эта акция стала самой продолжительной из тех, которые он устраивал.

В качестве причины забастовки указывается тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и профсоюзом по поводу увеличения зарплат и сокращения рабочей недели.

10 января в демонстрации в немецком Аугсбурге приняли участие более чем 1000 фермеров на тракторах.