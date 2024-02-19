RT в Telegram
Подпишись

Пушилин назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности.
Пушилин назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал договоры, которые подписали Берлин и Париж с Киевом.

По его словам, в указанных соглашениях не наблюдается какой-то конкретики. 

«Якобы будет какое-то вооружение, какие-то коалиции, дроновые, ПВО. Даже заключены какие-то соглашения об общей безопасности с Францией, Германией. Но они настолько размыты, без какой-то конкретики, достаточно издевательские формулировки... В юридическом плане это ничто», — цитирует его ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров европейских стран подписать с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить