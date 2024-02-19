Пушилин назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности.

Таким образом он прокомментировал договоры, которые подписали Берлин и Париж с Киевом.

По его словам, в указанных соглашениях не наблюдается какой-то конкретики.

«Якобы будет какое-то вооружение, какие-то коалиции, дроновые, ПВО. Даже заключены какие-то соглашения об общей безопасности с Францией, Германией. Но они настолько размыты, без какой-то конкретики, достаточно издевательские формулировки... В юридическом плане это ничто», — цитирует его ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров европейских стран подписать с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.