Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров европейских стран подписать с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.
- globallookpress.com
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«Я... настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности.
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