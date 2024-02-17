Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров европейских стран подписать с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.

«Я... настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности.