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Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров европейских стран подписать с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.
Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности
  • globallookpress.com
  • © dpa

«Я... настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности.

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