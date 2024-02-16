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ФРГ и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности

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Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности.
ФРГ и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом сообщает телеканал NTV.

Документ подписан канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским, который в пятницу, 16 февраля, прибыл с визитом в Берлин.

Отмечается, что конкретное содержание соглашения пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Британия в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности с киевскими властями обязалась на протяжении десятилетия поддерживать Украину.

Ожидается, что после Германии Зеленский поедет во Францию.

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