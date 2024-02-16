ФРГ и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности
- AP
- © Markus Schreiber
Об этом сообщает телеканал NTV.
Документ подписан канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским, который в пятницу, 16 февраля, прибыл с визитом в Берлин.
Отмечается, что конкретное содержание соглашения пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Британия в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности с киевскими властями обязалась на протяжении десятилетия поддерживать Украину.
Ожидается, что после Германии Зеленский поедет во Францию.