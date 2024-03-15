«Уготована участь главного спонсора Украины»: эксперты — о целях увеличения трат на оборону европейскими членами НАТО

Впервые в истории европейские страны — союзники по НАТО потратят в 2024 году на оборону $470 млрд, что составит 2% от их совокупного ВВП, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также затронул тему Украины, призвав членов НАТО действовать быстро и нарастить военную поддержку киевского режима, поскольку каждый день промедления «имеет ощутимые последствия» на поле боя для ВСУ, а «позволить Путину одержать верх» будет серьёзной исторической ошибкой, считает глава альянса. По мнению экспертов, увеличение оборонных расходов стран Североатлантического блока говорит о том, что в Вашингтоне уже приняли решение о переносе всей тяжести бремени финансирования Украины на европейцев.

Впервые в истории европейские страны — союзники по НАТО потратят на оборону 2% от их совокупного ВВП, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 14 марта.

«В 2024 году страны НАТО в Европе вложат в оборону в общей сложности $470 млрд США, и (расходы на оборону. — RT) впервые составят 2% их совокупного ВВП», — сообщил Столтенберг.

По его словам, основной посыл Североатлантического альянса всем странам-союзникам, «но, особенно, европейским», в том, что необходимо «расходовать больше» на оборону.

«Изначально донести этот посыл было не очень просто. Но теперь, мне кажется, союзники (всё. — RT) понимают. И они на деле начали увеличивать расходы... И поэтому наметилось движение в правильном направлении, потому что они прислушались к совету НАТО «тратить больше», — сказал генсек блока.

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После этого он поднял украинский вопрос, подчеркнув, что Киеву именно сейчас «нужно ещё больше помощи», поскольку у ВСУ «заканчиваются боеприпасы». По его мнению, страны НАТО, которые уже оказывают поддержку Украине «в беспрецедентных масштабах», предоставляя ей 99% всей военной помощи, могут обеспечить эту страну тем, что ей нужно.

«Вместе мы обладаем потенциалом для обеспечения потребностей Украины. И сейчас мы должны продемонстрировать политическую волю к этому. Всем союзникам необходимо приложить максимум усилий и быстро обеспечить поставки. Каждый день промедления имеет ощутимые последствия на поле боя на Украине. Так что это критический момент. И будет серьёзной, исторической ошибкой позволить Путину одержать верх... Это всем нам сулит опасность», — заявил Столтенберг.

Кроме того, считает генсек, наличие у России гиперзвукового оружия свидетельствует о необходимости усиления ПВО и ПРО стран альянса, причём не только качественно, но и количественно.

«Разумеется, гиперзвуковые ракеты — это реальный вызов. И это говорит о том, что Россия серьёзно инвестировала также и в более передовые системы вооружений… Но также это свидетельствует о потребности в эшелонированной противовоздушной обороне, потребности в противовоздушной и противоракетной обороне и потребности не только в высоком качестве, но и в количестве», — отметил Столтенберг.

RT обсудил с экспертами цели и последствиях увеличения трат на оборону европейскими членами НАТО и расходов на Украину.

— Что стоит за заявлениями Столтенберга о необходимости наращивания в 2024 году военных расходов странами НАТО и призывом увеличить поддержку Украины?

Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— Столтенберг выступает как медиатор, передающий инструкции от Соединённых Штатов, которые фактически заправляют блоком. Именно они решают, куда, на что и сколько европейцам нужно тратить средств. $470 млрд — это достаточно большие деньги, на которые можно закупить большое количество оружия и боеприпасов. Учитывая такой рост трат стран Европы в рамках НАТО на оборонные расходы, США, по всей видимости, уже приняли окончательное решение о том, что они будут пытаться минимизировать своё участие в поддержке киевского режима, поскольку хотят сконцентрироваться на внутренних задачах и полномасштабном противостоянии с Китаем. Европе же уготована участь главного спонсора Украины.

Генсек НАТО Йенс СТолтенберг

AP

© Virginia Mayo

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов:

— Столтенберг нагнетает ситуацию, дабы отстающие страны Европы увеличили свои бюджеты и тем самым приняли более активное участие в военных расходах, в первую очередь на украинский проект. Через генсека НАТО Вашингтон в очередной раз пытается переложить бремя последствий украинского кризиса на Европу. Американцы понимают, что финансово эту историю не вывозят и пытаются реализовать данный сценарий.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин:

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— Совершенно определённо американцы перекладывают часть своих военных расходов на НАТО. Это их давняя мечта, и, наконец-то, им повезло — они дожали Европу: уже окончательно лишили её суверенитета, заставили отказаться от дешёвых российских энергоносителей и теперь навязали увеличение военных расходов, в первую очередь, чтобы наращивать помощь Киеву.

Американцы создали широкую проамериканскую коалицию, в которой центральное место занимают европейские страны в составе НАТО. Правда, здесь надо иметь в виду, что Европа в плане оружия очень много уже из себя выжала. Во-первых, это советские вооружения, которые СССР оставила в качестве подарка странам бывшей организации Варшавского договора. Это оружие почти полностью передали Украине. Теперь государства Европы и одновременно страны — члены НАТО начинают доставать что-то из нынешних запасов своих воинских частей. Там немного, но что-то есть. Они это собирают, и получается заметное количество. Однако этих снарядов, вооружений и военной техники Украине всё равно хватит максимум до осени.

— Как увеличение военных расходов и поставок оружия Украине может сказаться на экономике европейских стран?

Алексей Подберёзкин:

— Лишних денег у европейских стран сейчас нет. Тем более в условиях кризиса, который охватил Европу на фоне удорожания энергоресурсов и бегства промышленности в Соединённые Штаты, повышение трат на оборону очень сильно будет чувствоваться гражданами европейских стран. Уже сейчас, когда в Германии или во Франции политиков начинает беспокоить дефицит бюджета, изъятие оттуда даже €2—3 млрд в пользу Украины становится весьма заметным.

Евгений Семибратов:

— Рост расходов на оборону и на Украину, в частности, повлечёт за собой понижение уровня жизни европейцев и снижение темпов экономического развития, что европейский налогоплательщик уже в среднесрочной перспективе почувствует на себе и оценит крайне негативно.

Поставки вооружения НАТО на Украину

AP

© Efrem Lukatsky

— Учитывая, что страны Европы из-за своего шаткого экономического положения не готовы самостоятельно в полном объёме обеспечивать Украину оружием, кто в таком случае возьмёт на себя роль главного производителя вооружений для ВСУ?

Александр Камкин:

— За счёт перекладывания полномочий по финансированию киевского режима на Европу Соединённые Штаты хотят добиться не только ещё большего ослабления европейской экономики, но и раскручивания собственного ВПК, поскольку большинство вооружений для НАТО производят именно американцы. Соединённые Штаты действуют только так, как им выгодно. Единственный реальный бенефициар ситуации на Украине — это США. Поскольку наиболее наукоёмкие технологические отрасли из Европы перетекают в Штаты, их американский ВПК загружается на много лет вперёд.

Евгений Семибратов:

— США понимают, что в данной ситуации вполне могут подзаработать. По большому счёту среди западных стран у американцев ключевой военно-промышленный комплекс, способный производить такое количество оружия, которое потребуется европейцам после того, как они передадут из своих запасов практически всё свои вооружения киевскому режиму. Поэтому США заняли вполне выгодную позицию, которая позволит им не только поддерживать конфликт на Украине, но и использовать своих европейских партнёров для собственного обогащения.

— Какие вооружения страны НАТО могут передать на Украину в текущем году?

Алексей Подберёзкин:

— Прежде всего, речь идёт о боеприпасах, беспилотниках, крупнокалиберных снарядах, а также о высокоточном оружии большой дальности. Кроме того, могут быть переданы системы боевого управления, связи, разведки и традиционной контрбатарейной стрельбы.

Александр Камкин:

— На Западе много говорят об авиации, в первую очередь — об истребителях F-16, правда, в не самой современной модификации. Если брать систему ПВО, то это в основном Patriot. При этом Соединённые Штаты и сами будут производить для Киева некоторые виды вооружений, и поддерживать схему кругового обмена: когда страны Европы будут передавать на Украину то, что у них осталось — некоторые запасы ещё есть у Германии, Польши и Великобритании, — а США за европейские деньги будут оснащать эти государства вооружениями американского образца.

— Можно ли сказать, что Столтенберг, призывая страны НАТО не позволить «Путину одержать верх», пытается оправдать тот факт, что бремя по наращиванию оборонных расходов падает на Европу, но зарабатывать будут США?

Евгений Семибратов:

— Данное заявление Столтенберга — это очередная политическая риторика, которая является не больше, чем информационным шумом. Такого рода призывы направлены на рост панических настроений в Европе, которые искусственно создаются, для того чтобы европейское общественное мнение смирилось со сценарием выделения огромных средств на Украину. Столтенберг исходит в первую очередь из этого, то есть из интересов США.

ЗРК Patriot

globallookpress.com

© Sebastian Kahnert/dpa

Алексей Подберёзкин:

— Столтенберг как попугай повторяет одну и ту же мантру: «Нельзя дать Путину победить, надо нанести поражение России». Однако в нынешней ситуации для Запада нанести поражение РФ, великой ядерной державе, невозможно, поэтому заявления генсека НАТО на самом деле абсолютно бессмысленны.

Александр Камкин:

— Безусловно общий нарратив Столтенберга заключается в том, что Россия не должна одержать верх в ситуации на Украине, но с другой стороны, в НАТО не знают как обеспечить победу киевского режима, потому и выкрикивают от бессилия антироссийские лозунги.