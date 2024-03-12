«Для США война давным-давно стала бизнесом»: американский ВПК нарастил экспорт вооружений

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние пять лет США увеличили поставки вооружений в другие страны на 17% по сравнению с предыдущей пятилеткой. При этом американские компании довели за этот период свою долю в европейском оружейном импорте до 55%, прежде данный показатель составлял 35%. По мнению экспертов, рост оборонных поставок США обеспечивают аффилированные с ВПК американские политики, которые искусственно создают конфронтацию и военно-политическую напряжённость в мире.

США нарастили экспорт вооружений за 2019—2023 годы на 17% по сравнению с периодом 2014—2018 годов. Таким образом, США занимают сегодня 42% мирового рынка вооружений. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«США увеличили свою глобальную роль как поставщика вооружений, что является важным аспектом их внешней политики, экспортируя больше вооружений в большее количество стран, чем когда-либо прежде», — отметил Мэттью Джордж, директор программы SIPRI, посвящённой оружейным поставкам.

При этом крупным покупателем американской оборонной продукции стала Европа. За последние годы доля американских поставщиков в структуре европейского оружейного импорта выросла с 35% до 55%.

«Более половины импортируемых европейскими государствами вооружений поступает из США», — пояснил директор SIPRI Дэн Смит.

Вместе с тем европейские страны тоже наращивают выпуск оборонной продукции, отметили в SIPRI. По словам Смита, сегодня на долю Европы приходится порядка трети мирового оружейного экспорта.

ЗРК Patriot для отправки на Украину

AP

Так, в период с 2019 по 2023 год Франция нарастила свой оборонный экспорт на 47% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. По оценкам SIPRI, Франции удалось занять второе место в мире по объёмам оружейного экспорта после США. Наибольшим спросом французская оборонная продукция пользуется в странах Азии и Океании — в эти регионы направляется 42% внешних поставок Франции. 34% приходится на страны Ближнего Востока, крупными покупателями также являются Индия и Египет.

В то же время российский экспорт вооружений снизился за последние пять лет на 53%, считают аналитики SIPRI.

«Ждут возвращения российских вооружений»

По мнению доктора политических наук Андрея Манойло, речь может идти о плановом снижении объёмов, поскольку они определяются контрактами, заключёнными ещё до начала специальной военной операции. Ещё один возможный фактор — перераспределение номенклатуры, поставляемой на экспорт. Хотя, конечно, важную роль играет и рост внутреннего спроса на вооружения со стороны ВС РФ, пояснил эксперт в беседе с RT.

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«В любом случае у России есть хорошие шансы в будущем расширить свои позиции на мировом оружейном рынке. На СВО российское вооружение ежедневно доказывает свою эффективность. Это видят в том числе его потенциальные зарубежные покупатели», — отметил Манойло.

Похожей точки зрения придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов. Как пояснил эксперт в комментарии RT,нельзя забывать, что стоимость американских вооружений за последние годы существенно выросла. Сейчас российские оборонные предприятия мобилизованы для удовлетворения потребностей собственной армии, но в будущем эти объёмы оборонной продукции смогут найти сбыт и на мировом рынке.

«Многие наши партнёры также ждут возвращения российских вооружений, поскольку наша продукция является наиболее приемлемой по цене и в то же время отвечает современным требованиям. Так что, думаю, после завершения СВО Россия полностью восстановит свои позиции на мировом оборонном рынке», — считает эксперт.

«Пытаются заработать»

Наращивание доли американских и европейских производителей в мировом экспорте вооружений произошло во многом из-за ситуации вокруг Украины, отмечают эксперты.

О том, что руководство Франции рассматривает украинский конфликт с точки зрения выгоды для французской оружейной промышленности, прямо заявил в январе 2024 года министр обороны республики Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Parisien. Министр отметил это, говоря об увеличении скорости выпуска военной продукции французскими предприятиями для поставок Киеву.

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Военная экономика — это возможность не только для наших армий, но и для наших промышленников. Последние полностью заинтересованы в этом, поскольку возможность быстрого производства техники станет одним из критериев экспортного успеха», — заявил Лекорню.

При этом политическое руководство Франции не только не предпринимает шагов в сторону деэскалации, но и, напротив, взвинчивает градус военно-политической напряжённости. Так, в феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки иностранных войск на Украину.

По мнению Евгения Семибратова, французское руководство пытается извлечь экономическую выгоду из сложившейся ситуации, игнорируя тот факт, что наличие открытого военного конфликта в Европе влечёт серьёзные риски для любой европейской страны.

«Французы пытаются заработать следом за американцами, учитывая общие негативные экономические тенденции в Европе, рецессию, которая началась в Германии», — отметил эксперт.

Обогащение ВПК

В сентябре 2020 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост главы Белого дома, обвинил Пентагон в стремлении развязывать войны ради обогащения военно-промышленного комплекса.

«Я не говорю, что Вооружённые силы США меня любят. Меня любят обычные солдаты, а вот верхушка Пентагона, наверное, вряд ли. Они хотят только вести войны, чтобы не расстраивать все эти замечательные компании, которые производят бомбы, самолёты и всё остальное. Но мы выходим из бесконечных войн», — заявил Трамп.

Тем не менее годом ранее Трамп подписал рекордный на тот момент оборонный бюджет США — тогда объём ассигнований на оборону составил $738 млрд.

Занявший пост президента США после Трампа демократ Джо Байден продолжил этот курс. Так, в декабре 2023 года политик подписал оборонный бюджет уже в размере $886,3 млрд.

Джо Байден на заводе Lockheed Martin

AFP

© Nicholas Kamm

«Не стоит думать, что демократы «плохие», а республиканцы «хорошие». За Демократической и Республиканской партиями просто стоят разные компании военно-промышленного сектора. Поэтому хотя сейчас Дональд Трамп набирает политические очки среди своих избирателей, говоря о том, что прекратит военную помощь Украине, надо понимать, что республиканцы тоже связаны с ВПК, для которого война — просто выгодный бизнес-инструмент», — объяснил Евгений Семибратов.

«Интересы оружейного лобби»

СейчасСША и другие страны НАТО продолжают поставки вооружений Киеву, а также саботируют конструктивные инициативы по мирному урегулированию на Украине. Как заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, украинское руководство вышло из мирных переговоров с Москвой в 2022 году по указанию Вашингтона.

По мнению экспертов, главным выгодоприобретателем этого решения стал американский ВПК — военно-промышленные группы, которые заинтересованы в наращивании экспорта оружейной продукции.

Танк Abrams на Украине

© Владимир Сальдо

«Большинство европейских стран опустошили свои запасы вооружений и вынуждены приобретать их у США. Вашингтон и раньше руководствовался интересами оружейного лобби, которое влияет на решения американских политиков. Американский ВПК сегодня во многом контролирует американскую политику. Именно оружейные магнаты влияют на принятие многих внешнеполитических решений, находясь при этом в тени», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

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По словам Андрея Манойло, сегодня на конфронтации наживаются не только американские промышленники, но также ряд европейских производителей оружия.

«Например, огромное количество заказов получает чешский оборонно-промышленный комплекс, он тоже получает выгоду от военно-политического кризиса. Что касается США, то не секрет, что оружейные корпорации имеют своё лобби в конгрессе, это официально узаконенная практика», — пояснил эксперт.

Евгений Семибратов согласен с этими оценками.