«Словесная эскалация»: как в России и на Западе отреагировали на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

В Москве сообщили о неизбежности конфликта с Западом в случае отправки иностранных подразделений на Украину. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подобный вариант поддержки киевского режима ранее допустил президент Франции Эммануэль Макрон. Его высказывание раскритиковали лидеры парламентских партий Франции, обвинив президента в вовлечении в войну с Россией. В НАТО и в целом ряде европейских государств поспешили сообщить, что не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину. По мнению экспертов, заявление Макрона вызвано обеспокоенностью динамикой наступления российской армии и вряд ли повлечёт решения, которые подведут НАТО к конфликту с РФ.

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с НАТО в случае отправки войск стран — членов альянса на Украину. В беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал западные страны задуматься над тем, соответствует ли это их интересам.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем… Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счёт. Действительно, консенсуса нет. Целый ряд стран — участниц мероприятия, которое было в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственного вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя», — сказал Песков.

Напомним, 26 февраля в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце по итогам саммита по военной поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки иностранных войск на Украину. При этом он подчеркнул, что в лагере европейских стран нет консенсуса по этому вопросу.

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«Сегодня у нас нет единогласия по вопросу отправки туда наземных войск официально, со всей ответственностью и признанием. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», — сказал Макрон.

В своём выступлении перед журналистами президент Франции несколько раз заявил о недопустимости победы Москвы в украинском конфликте. При этом Макрон ушёл от ответа на вопрос о готовности Парижа направить на Украину собственных солдат.

«Поражение России имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе... Прежде всего отмечу, что взгляды сходятся в том мнении, что Россия продолжает войну, упорствует в своей цели территориальных завоеваний и заняла более агрессивную позицию не только на Украине, но и против всех нас в целом… Мы не воюем с русским народом, но мы не хотим дать ему победить на Украине», — отметил Макрон.

«Недержание речи»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил высказывания президента Франции «недержанием речи».

«Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Прокомментировал слова Макрона и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны всё-таки эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли», — заявил он на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ещё месяц назад Париж отрицал вовлечённость в рекрутирование наёмников для ВСУ. Дипломат предположила, что французский лидер «в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам».

В свою очередь, французские политики уличили Макрона в безответственности. По их мнению, отправка иностранных войск на Украину будет равносильна объявлению войны России, что совершенно недопустимо.

Саммит европейских стран по военной поддержке Украины в Елисейском дворце

AP

© Gonzalo Fuentes/Pool

Так, основатель левой партии «Непокорная Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон написал в соцсети X, что «война с Россией была бы безумием», и упрекнул Макрона в безответственности.

«Отправка войск на Украину сделает нас воюющей стороной. Война с Россией была бы безумием. Эта (заявление Макрона. — RT) воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы уже сама по себе является проявлением безответственности», — сказал Меланшон.

Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор назвал слова Макрона «тревожным президентским легкомыслием».

«Поддерживать украинское сопротивление — да. Вступать в войну с Россией и втягивать в неё континент — безумие», — подчеркнул Фор.

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен призвала Макрона не играть в «полководца».

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«Я не знаю, все ли осознают серьёзность подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в полководца, но речь здесь идёт о жизнях наших детей, а он говорит об этом столь небрежно. Для нашей страны это вопрос мира или войны», — написала Ле Пен в соцсети X.

Напомним, с начала СВО руководство западных стран и НАТО исключали вероятность отправки на Украину иностранных войск, мотивируя это нежеланием становиться участниками конфликта с Россией.

27 февраля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Associated Press сообщил, что западный блок не планирует отправлять свои подразделения на Украину. Аналогичное заявление сделали и лидеры ряда европейских стран, в частности об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Так, после саммита в Париже президент Польши Анджей Дуда сообщил журналистам, что страны — члены НАТО не принимали решения о направлении своих подразделений на Украину. По данному вопросу нет «абсолютного взаимопонимания», и он остаётся предметом дискуссии, добавил он.

При этом, как рассказал Дуда, все участники встречи в Елисейском дворце договорились предпринимать усилия по наращиванию поставок Киеву боеприпасов, вооружений и военной техники.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Gettyimages.ru

© Christian Liewig - Corbis

Отметим, что участники саммита договорились создать «коалицию» с целью оснащения ВСУ авиационными бомбами и ракетами дальнего действия и достигнута договорённость об организации совместного с Киевом производства оружейной продукции.

Напомним, что западные СМИ неоднократно сообщали о том, что после провального прошлогоднего контрнаступления и ослабления западной военной помощи ВСУ оказались в тупиковой ситуации. По данным агентства Bloomberg, для сдерживания российской армии Киев остро нуждается в людских ресурсах и боеприпасах.

Призыв к наёмникам

В беседе с RT первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «недостойным и политическим незрелым» высказывание Макрона о возможности отправки иностранных войск на Украину. По словам сенатора, любое иностранное государство, которое вмешается в украинский конфликт, получит «сокрушительный удар».

«Если Макрон хочет отправить французских солдат на Украину, то пусть попробует. Мы помним, как не так давно французские войска позорно бежали из Африки… Мне трудно представить, что Макрона кто-то поддержит как в самой Франции, так и среди членов НАТО. В противном случае последствия для них будут непоправимыми», — подчеркнул Джабаров.

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В комментарии RT доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова поставила под сомнение готовность стран Запада отправлять свои войска на Украину.

«До недавнего времени Запад придерживался различных ограничений по военной поддержке Украины, но мы видим, что количество первоначально объявленных табу постоянно уменьшалось. И теперь открыто обсуждается возможность отправить на Украину войска европейских стран. В данный момент никто официально о желании отправлять на Украину своих людей не говорил, однако ситуация может измениться», — предположила Романова.

Эксперт обратила внимание на то, что ЕС испытывает большие трудности с выполнением обязательств по военной поддержке Киева. В такой ситуации Европа стремится продемонстрировать, что не устала от конфликта на Украине и полна решимости не допустить поражения Киева.

В разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что высказывание Макрона в большей мере вызвано обеспокоенностью динамикой наступления российской армии.

«Не хочется давать прогнозов, но, судя по всему, Запад опасается, что цели СВО будут реализованы до конца 2024 года. Макрон дал понять, что коллективный Запад готов препятствовать этому. По сути, он пригрозил России, но ничего не обещал и ничего конкретного не сказал», — рассуждает Подберёзкин.

Украинские боевики на тренировках с французскими солдатами

AFP

© OLIVIER CHASSIGNOLE

Эксперт напомнил о том, что Париж не препятствует найму в ряды ВСУ своих граждан. В связи с этим Подберёзкин допустил, что своим резонансным заявлением Макрон рассчитывает «подбодрить» французов и других европейцев, готовых воевать на стороне киевского режима.

«Возможно, Запад делает расчёт и на то, что в ВСУ начнут массово вступать европейские наёмники и это поможет компенсировать нехватку мобилизованных. Правда, два года СВО показали, что большого количества желающих воевать с Россией нет. Многие из тех, кто приехал, убежали или были уничтожены. Кстати, среди ликвидированных наёмников немало граждан Франции», — отметил эксперт.

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Подберёзкин сомневается, что высказывание Макрона может послужить прологом для легализации присутствия иностранных подразделений на Украине.

«На данный момент на Украине присутствуют только западные военные советники и наёмники. Да, каждое западное государство имеет право заключить с Украиной договор о применении своих национальных подразделений. И формально это не будет НАТО. Но, я думаю, все на Западе понимают, какими для них издержками чревата подобная эскалация конфликта», — пояснил Подберёзкин.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. В беседе с RT он назвал слова Макрона «пиар-ходом».

«Скорее всего, Макрон стремился воодушевить киевский режим. Дескать, вы ждите: войска НАТО придут на помощь, а может, и не придут, потому что мы ничего не обещали. Как бы то ни было, реализовывать на практике озвученную Макроном опцию — это самоубийство. Никто на Западе, даже в Польше, на такое не пойдёт», — резюмировал Егорченков.