«Откровенное воровство»: почему Лондон призвал Запад быть смелее в конфискации активов России в пользу Украины

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Западу следует «быть смелее» в вопросе конфискации российских замороженных активов. По его словам, необходимо «забрать миллиарды процентов», которые приносят эти активы, и направить их на Украину, а затем совместно с «группой семи» найти законные способы изъять сами активы и тоже передать их Киеву. Накануне лидеры стран G7 заявили, что министрам государств группы поручено предоставить обновлённую информацию о возможностях использования замороженных российских средств для поддержки Украины. По мнению экспертов, из-за сложившейся ситуации в зоне СВО у коллективного Запада возникает чувство отчаяния от невозможности победить Россию на поле боя, несмотря на все прилагаемые усилия. По этой причине западные страны всё ближе продвигаются к реализации «банального воровства» в виде конфискации российских активов и доходов от них.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей статье для газеты The Sunday Times призвал Запад «быть смелее» в конфискации замороженных активов России.

«Мы должны быть смелее в том, что касается изъятия сотен миллиардов замороженных российских активов. Для начала нужно забрать миллиарды процентов, которые приносят эти активы, и направить их на Украину. А затем совместно с «группой семи» необходимо найти законные способы изъять сами активы и тоже направить их на Украину», — заявил Сунак.

По его словам, британские власти и их западные партнёры «должны быть реалистами», но ни в коем случае не должны мириться «с пораженчеством, которое служит лишь целям Путина».

«Ситуация на поле боя становится всё тяжелее. Потеря Авдеевки, где сражались некоторые из раненых бойцов, с которыми я встречался, стала серьёзным ударом. Так что мы должны посмотреть в лицо этой суровой реальности и затем изменить её. Именно с таким посланием я обратился к лидерам стран «группы семи» во время нашей вчерашней беседы», — отметил британский премьер.

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Напомним, накануне лидеры государств G7 после виртуального саммита с участием Владимира Зеленского заявили, что министрам стран «семёрки» перед саммитом в Апулии поручено предоставить обновлённую информацию «обо всех возможных способах» использования замороженных суверенных российских активов в помощь Украине в соответствии с «правовыми системами и международным правом».

«Суверенные активы России, находящиеся в нашей юрисдикции, будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесённый Украине. Мы приветствуем принятие правовых актов ЕС, связанных с чрезвычайными доходами центральных депозитариев ценных бумаг, полученных от замороженных суверенных активов России, и призываем предпринять дальнейшие шаги, чтобы обеспечить возможность использовать их в соответствии с требуемыми договорными обязательствами и действующим законодательством», — говорится в совместном заявлении стран G7.

В документе также отмечается, что Россия не должна иметь возможность «бесконечно откладывать выплаты по своим долгам».

«Мы полны решимости добиться полной подотчётности, и мы поддерживаем Украину в том, что касается получения компенсации за убытки», — заявили участники саммита.

Возникшие сомнения

Однако в ЕС всё же сохраняются сомнения относительно изъятия у России её замороженных активов и использования доходов от них, несмотря на то что Лондон поддержал «прессинг американцев», отмечает итальянская газета Corriere della Sera.

По словам журналистов, тему лишения РФ её активов на виртуальном саммите G7 вновь поднял президент США Джо Байден. Ранее, 13 февраля, о давлении Соединённых Штатов на Европейский союз по данному вопросу заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб во время выступления перед депутатами комитета по внешней политике Европарламента. По её словам, американские власти давят на ЕС, поскольку сами пока не могут выделить средства на нужды киевского режима.

В свою очередь, представитель Госдепа США Мэттью Миллер подчеркнул в беседе с журналистами, что в Вашингтоне «воодушевлены» новыми действиями Евросоюза в отношении российских замороженных активов и вместе с союзниками продолжают продумывать шаги, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за нанесённый ущерб».

Однако, несмотря на агрессивную риторику США, в совместном заявлении руководителей стран G7 после онлайн-саммита вопрос использования российских замороженных активов нашёл отражение лишь в «общем обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов» подобного шага, отмечают журналисты Corriere della Sera, по данным которых доходы от размещения российских активов превышают €10 млрд в год.

«Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и ЕЦБ по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег, поскольку прецедент такого типа, помимо сложных юридических последствий, может иметь последствия для привлекательности еврозоны», — цитирует РИА Новости итальянское издание.

Заседание Еврокомиссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Ранее о рисках от конфискации российских активов предупредила и директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак. По её словам, речь идёт о возможности судебного разбирательства, ответных мерах и угрозах для международно-валютной системы в целом.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в беседе с журналистами вынуждена была признать, что конфисковать замороженные Западом суверенные российские активы не так просто, как могло показаться.

«Завернут в обёртку»

Несмотря на откровенную противозаконность конфискации российских активов и использования доходов от них, коллективный Запад уже не так далёк от принятия финального решения по этому треку, полагает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов. По его словам, об этом свидетельствует в первую очередь риторика британского премьера и его западных коллег.

«По всей видимости, в сложившейся ситуации в зоне СВО у коллективного Запада возникает чувство отчаяния из-за невозможности победить Россию на поле боя, несмотря на все прилагаемые усилия, включая огромное количество поставленного оружия от союзников по НАТО и их партнёров. По этой причине западные страны всё ближе продвигаются к реализации банального воровства в виде конфискации российских активов и доходов от них. Лондон и его союзники осознали, что других способов финансового обеспечения Украины пока нет, и они готовы поставить на кон состоятельность всей западной финансовой системы, доверие к которой после такого шага будет основательно подорвано. На Западе будет создан прецедент по абсолютно незаконной конфискации, но его завернут в обёртку борьбы демократии с диктатурой», — не исключил Семибратов в беседе с RT.

Однако, несмотря на то что западные страны найдут формальные обоснования для такого шага, Рубикон будет пройден и западные финансовые институты в ближайшее десятилетие уже не смогут считаться надёжными для вложений.

«Вашингтон и Лондон в этом смысле фактически добились синергии в плане давления на страны ЕС. Поэтому в ближайшее время стоит ждать соответствующих заявлений от G7. C высокой долей вероятности мы действительно стоим на пороге принятия данного исторического решения», — сказал Семибратов.

В свою очередь, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отметил, что при реализации любой антироссийской инициативы роль застрельщика после США, как правило, принимает на себя Великобритания.

«Это объясняется стремлением Лондона разрушить исторически сложившиеся экономические связи между Россией и странами континентальной Европы. Таким образом Лондон играет против Германии — своего главного европейского конкурента. Провоцирование украинского кризиса со стороны Соединённого Королевства уже привело к тому, что крупнейшие экономики ЕС лишились российских энергоресурсов, что повлекло за собой энергетический кризис в еврозоне и серьёзный спад промышленности. Теперь Сунак пытается нанести удар по финансовой системе Брюсселя, Парижа и Берлина», — констатировал Фельдман в комментарии RT.

Однако если под влиянием Лондона лидеры Евросоюза решатся на изъятие замороженных активов РФ, то навсегда лишат свои страны имиджа «надёжной гавани для инвестиций», полагает аналитик.

Представители ЕС и руководители стран G7

© AP Photo/Susan Walsh

«По сути, Великобритания подстрекает континентальную Европу к соучастию в преступлении. И вероятность принятия подобного неправомерного решения с каждым днём растёт, поскольку Западу не хватает собственных средств на содержание Украины. Вместе с тем американские и европейские политики, лоббирующие интересы оружейных гигантов, предлагают вложить экспроприированные российские активы в развитие собственных ВПК с целью производства и передачи оружия Киеву. Они лишь ждут, чтобы кто-то создал подобный прецедент. Видимо, Лондон готов на это пойти уже сейчас и таким образом подать дурной пример всему коллективному Западу», — заключил Фельдман.