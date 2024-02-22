МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов
- AFP
Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.
«Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы», — цитирует её РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация активов России рискует привести к разрыву отношений с США.