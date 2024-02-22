МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов

Конфискация Западом российских активов несёт риски для международной валютной системы.

Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.

«Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация активов России рискует привести к разрыву отношений с США.