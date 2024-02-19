Фон дер Ляйен: ЕС вскоре легализует передачу Украине доходов от активов России

Евросоюз скоро начнёт легализацию изъятия и передачи Украине прибыли, полученной от заблокированных активов России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница выступила на пресс-конференции Христианско-демократического союза, членом которого она является.

«Мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — приводит слова фон дер Ляйен РИА Новости.

19 февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что будет баллотироваться на второй срок.