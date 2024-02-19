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Фон дер Ляйен: ЕС вскоре легализует передачу Украине доходов от активов России

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Евросоюз скоро начнёт легализацию изъятия и передачи Украине прибыли, полученной от заблокированных активов России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен: ЕС вскоре легализует передачу Украине доходов от активов России
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Чиновница выступила на пресс-конференции Христианско-демократического союза, членом которого она является.

«Мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — приводит слова фон дер Ляйен РИА Новости.

19 февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что будет баллотироваться на второй срок.

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