Фон дер Ляйен: ЕС вскоре легализует передачу Украине доходов от активов России
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Чиновница выступила на пресс-конференции Христианско-демократического союза, членом которого она является.
«Мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — приводит слова фон дер Ляйен РИА Новости.
19 февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что будет баллотироваться на второй срок.