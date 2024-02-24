G7 намерена принудить Россию выплатить Украине компенсацию

Страны G7 намерены принудить Россию компенсировать Украине убытки из замороженных активов и поручают правительствам выработать меры реализации этого шага, следует из совместного заявления лидеров стран «семёрки» по итогам саммита.

«Мы полны решимости обеспечить полную подотчётность и поддерживаем Украину в получении компенсации за убытки... Российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причинённый Украине», — говорится в заявлении.

Министров попросили предоставить перед саммитом все возможные меры, которые помогут использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

МВФ ранее предупредил о рисках от конфискации российских активов.

Международные банки призвали власти Великобритании установить правовые нормы перед возможным изъятием российских активов, так как это грозит судебными разбирательствами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация активов России рискует привести к разрыву отношений с США.