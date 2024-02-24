RT в Telegram
Подпишись

G7 намерена принудить Россию выплатить Украине компенсацию

Короткая ссылка
Страны G7 намерены принудить Россию компенсировать Украине убытки из замороженных активов и поручают правительствам выработать меры реализации этого шага, следует из совместного заявления лидеров стран «семёрки» по итогам саммита.
G7 намерена принудить Россию выплатить Украине компенсацию
  • © Hannes P Albert

«Мы полны решимости обеспечить полную подотчётность и поддерживаем Украину в получении компенсации за убытки... Российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причинённый Украине», — говорится в заявлении.

Министров попросили предоставить перед саммитом все возможные меры, которые помогут использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

МВФ ранее предупредил о рисках от конфискации российских активов.

Международные банки призвали власти Великобритании установить правовые нормы перед возможным изъятием российских активов, так как это грозит судебными разбирательствами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация активов России рискует привести к разрыву отношений с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить