Банки призвали Британию утвердить правовые нормы до изъятия активов России

Международные банки призвали власти Великобритании установить правовые нормы перед возможным изъятием российских активов, так как это грозит судебными разбирательствами.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в финансовой индустрии, некоторые британские банки и юристы предупредили власти, что крупные конфискации могут подорвать репутацию Лондона как международного финцентра и вызвать вопросы о верховенстве права в стране.

Собеседники агентства отметили, что банки хотят перестраховаться на случай ответа со стороны России — в том числе разработать «форму правовой защиты или механизм компенсации» от действий, которые может предпринять Москва.

Ранее глава департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупредила о рисках, связанных с конфискацией российских активов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация активов России рискует привести к разрыву отношений с США.