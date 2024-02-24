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Банки призвали Британию утвердить правовые нормы до изъятия активов России

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Международные банки призвали власти Великобритании установить правовые нормы перед возможным изъятием российских активов, так как это грозит судебными разбирательствами.
Банки призвали Британию утвердить правовые нормы до изъятия активов России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в финансовой индустрии, некоторые британские банки и юристы предупредили власти, что крупные конфискации могут подорвать репутацию Лондона как международного финцентра и вызвать вопросы о верховенстве права в стране.

Собеседники агентства отметили, что банки хотят перестраховаться на случай ответа со стороны России — в том числе разработать «форму правовой защиты или механизм компенсации» от действий, которые может предпринять Москва.

Ранее глава департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупредила о рисках, связанных с конфискацией российских активов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация активов России рискует привести к разрыву отношений с США.

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