«Высшая форма недовольства»: как развивается ситуация с протестами фермеров в Европе

26 февраля в столице Бельгии стартует новая акция протеста фермеров. В ней примут участие представители организаций сельского хозяйства юга страны. Как сообщают европейские СМИ, за последние недели аграрии активизировали демонстрации по всему ЕС. Одной из причин их выступлений является экономическая поддержка Украины и её сельхозпроизводителей со стороны Еврокомиссии. Как отмечают эксперты, пока Брюссель не демонстрирует готовности идти на серьёзные уступки протестующим. Евробюрократия тянет время, рассчитывая, что митинги начнут утихать с началом посевной, однако аналитики не исключают, что выступления аграриев могут стать прологом к другим массовым акциям протеста в ЕС.

В понедельник, 26 февраля, в Брюсселе начинается новая акция протестов европейских аграриев. В ней примут участие члены основных аграрных организаций юга Бельгии, сообщают местные СМИ. В частности, в демонстрации намерены участвовать представители Валлонской федерации сельского хозяйства (FWA), Федерации молодых фермеров (FJA) и других ассоциаций.

По словам журналистов, за последние недели аграрии активизировали демонстрации по всей Бельгии и Европе в целом.

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Ранее, 22 февраля, комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил в соцсети X (экс-Twitter), что европейских аграриев ожидают хорошие новости. По его словам, Еврокомиссия направила в Совет Европы документ, принятие которого поможет снизить административное бремя, лежащее на плечах фермеров.

Однако волнения аграриев в Европе не утихают. Растущее недовольство выливается в столкновения с правоохранителями и бурные дискуссии с политиками. Так, 24 февраля на сельскохозяйственной выставке в Париже состоялся весьма эмоциональный диалог президента Франции Эммануэля Макрона с собравшимися фермерами.

Один из пришедших на выставку аграриев возмутился, что власти Пятой республики потратили «огромные суммы на Украину», тогда как фермеры получили от государства крохи. Макрон попытался оправдаться перед протестующими, заявив, что инвестиции в сельское хозяйство страны якобы каждый год только увеличиваются.

«Послушайте, хочу прояснить такой момент по Украине. Статистика, которую мы предоставили, — это военная помощь, туда входит вооружение и так далее. Мы предоставили свой максимум. Наряду с этим то, что мы инвестируем в собственное сельское хозяйство в виде Единой аграрной политики и отдельно французских инвестиций, растёт с каждым годом», — сказал Макрон.

По словам французского лидера, власти Пятой республики ежегодно выделяют работникам аграрного сектора свыше €10 млрд субсидий. Однако приведённые французским президентом цифры не убедили протестующих. По словам фермеров, доход их хозяйств падает на 10% практически каждый год.

«Нет, но, простите, в других странах снижают инвестиции в сельское хозяйство, а мы их увеличили, в том числе помощь. Так что это неправда», — парировал Макрон.

Как сообщают французские журналисты, на выставке царила очень напряжённая атмосфера. Участники не скрывали критического отношения к действиям властей, а между полицией, сотрудниками Республиканского корпуса безопасности (CRS) и фермерами произошла потасовка.

Ранее в польской Силезии произошёл ещё один резонансный инцидент. Местный фермер Пётр Г., которого СМИ назвали только по имени, повесил на трактор баннер с обращением к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы тот помог навести порядок в Брюсселе и на Украине. Кроме того, польский фермер повесил на свою машину флаг СССР.

По данному факту местная прокуратура завела уголовное дело, обвинив Петра в оправдании «российской агрессии» на Украине и в публичной пропаганде коммунистической идеологии в связи с использованием флага СССР. Теперь фермеру грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, европейские фермеры массово протестуют с декабря прошлого года из-за сокращения государственной поддержки агросектора, введения более жёстких экологических стандартов и преференций для иностранных сельхозпроизводителей, включая украинских. Кроме того, 31 января Еврокомиссия предложила ещё на один год освободить украинские сельхозтовары от таможенных пошлин. После этого 1 февраля, когда в Брюсселе проходил внеочередной саммит ЕС, посвящённый обсуждению финансовой помощи Украине, в столицу Бельгии на своих тракторах прибыли более 1 тыс. фермеров. Аграрии заблокировали так называемый Евроквартал, автомагистрали и склады продуктов питания.

Масштабные акции не прекращаются и в Польше, в том числе на границе с Украиной. С 9 февраля профсоюз «Солидарность» проводит всеобщую забастовку фермеров. Аграрии опасаются, что импорт и транзит украинских сельхозтоваров обанкротит их хозяйства.

Как заявил министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети X, в Польше было уничтожено 160 т украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны. По его словам, это четвёртый случай «вандализма на польских железнодорожных станциях». Он поинтересовался у правительства и полиции Польши, как долго они будут позволять этому продолжаться. По данным местных СМИ, инцидент произошёл в районе населённого пункта Котомеж под Быдгощем: неизвестные вскрыли восемь вагонов состава и высыпали оттуда кукурузу. Дело расследуют местные правоохранительные органы.



Произошедшее прокомментировала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнув, что именно Запад несёт ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны США в мнимой ответственности российской стороны за этот вопрос.

«Может, учитывая, что Варшава в НАТО, Вашингтон перестанет рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и якобы спасательной роли Запада в этом вопросе? Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасность всеми способами: от спекуляций на биржах до заражения земель британскими снарядами с обеднённым ураном, от безудержного использования ГМО на украинской почве до уничтожения грузов с зерном», — отметила Захарова.

RT обсудил с экспертами нарастающее политическое напряжение в Европе и перспективы дальнейшего нарастания протестов фермеров из-за патронажа Украины со стороны Брюсселя и властей некоторых стран — членов ЕС.

Протесты европейских фермеров

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— Насколько велико недовольство европейских аграриев политикой Брюсселя и поддержкой Украины?

Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— Неутихающие протесты фермеров Европы — это результат своеобразного кумулятивного эффекта. На протяжении двух лет евробюрократы и власти стран — членов ЕС фактически без оглядки на мнение налогоплательщиков отчисляют миллиардные суммы на экономическую и военную помощь Украине.

И всё это время экономика ЕС страдает от энергетического кризиса и снижения производства. Эти негативные процессы, естественно, затронули сельское хозяйство. В конце концов сказалось и существенное сокращение закупок российского природного газа, который применяется в производстве минеральных удобрений. На этом фоне европейские чиновники стремятся сократить субсидирование агросектора.

После этого у фермеров сдали нервы, они уже не могут терпеть такую ситуацию. Поэтому последние недели мы наблюдаем всё более отчаянные акции протеста как на востоке ЕС — в Польше, где аграрии в принципе крайне недовольны наличием у Украины мощного аграрного сектора, так и на западе — во Франции, на чей рынок хлынули дешёвые украинские товары.

Многие СМИ обратили внимание на инцидент с обращением к Путину польского фермера. Но, скорее всего, это был троллинг евробюрократов. Правда, теперь аграрию грозит тюрьма. Это, пожалуй, лучшая демонстрация положения дел со свободой слова в Европе относительно её политики на Украине.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко:

— Разговор фермеров с Макроном и столкновения с полицией на выставке в Париже — яркая иллюстрация уровня недовольства местных фермеров. Из-за кризисных явлений в экономике ЕС и навязывания жёстких экологических стандартов фермеры вынуждены поднимать цены. В свою очередь, покупатель начинает экономить и старается приобретать по возможности более дешёвую иностранную продукцию, в том числе украинскую.

Если ничего не менять, то многие европейские хозяйства действительно разорятся. Однако Еврокомиссия не собирается отменять решение о беспошлинном ввозе украинских товаров, что могло бы снизить накал страстей и уменьшить раздражение фермеров.

По сути, национальные власти предают интересы своих аграриев. Например, правительства Франции и Германии с помощью разнообразных налоговых и финансовых механизмов сокращают бюджетную поддержку сельскохозяйственного сектора. Но фермеры — люди неглупые, они прекрасно понимают, что за их счёт власти европейских государств пытаются содержать киевский режим.

— Могут и готовы ли Брюссель и власти европейских стран смягчить политику по отношению к своим фермерам?

Александр Камкин:

— Еврочиновники бесконечно далеки от налогоплательщиков, которым надоело быть банкоматом для Украины. К тому же для фермеров ЕС украинские производители с их дешёвой продукцией являются сильными конкурентами. Но руководство европейских стран не станет идти на серьёзные уступки фермерам. Тактика евробюрократов сейчас заключается в том, чтобы дотянуть до посевной, когда начнётся новый сельхозсезон и аграрии не смогут так бурно митинговать.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич:

— Корень проблемы в том, что власти ЕС поставили вопрос поддержки Украины выше интересов своих налогоплательщиков. Они думали, что избиратель будет терпеть те серьёзные издержки, которые вызывает помощь Киеву. Да, европейский избиратель инертен в своих политических предпочтениях, но он не готов мириться с падением уровня жизни.

Протесты фермеров в ЕС

© AP Photo/Geert Vanden Wijngaer

К тому же у фермеров в Европе мощные профсоюзы — и с конца прошлого года они дают понять, что не позволят себя обворовывать. Если уже польский фермер просит Путина вмешаться в ситуацию и вывешивает советский флаг, это демонстрирует высшую форму недовольства. Я думаю, что этот человек, конечно же, не испытывает особой симпатии к нашей стране, но своим поступком он решил продемонстрировать, что ненавидит Брюссель и Украину больше, чем Россию.

Поэтому я пока не вижу причин для снижения протестной активности аграриев в Европе. В текущих условиях фермерам могут пойти на какие-то уступки, но они будут несущественными. Без прекращения помощи Украине ни у Брюсселя, ни у властей европейских стран не появится достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить требования представителей агросектора. Кроме того, выступления, которые мы наблюдаем в последние месяцы, могут стать прологом других массовых акций протеста в течение всего 2024 года.